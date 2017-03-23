Федор Канарейкин: После встречи с Орловым Голубев разговаривал со льдом на четвереньках
Бывший главный тренер «Авангарда» рассказал «СЭ» об итогах сезона на посту наставника омского клуба, оценил игру лидеров команды в нынешнем чемпионате и объяснил, что произошло в шестом матче серии с «Ак Барсом» во время драки защитника «ястребов» Сергея Орлова и форварда казанцев Дениса Голубева.
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Видимо, что-то случилось...
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ВЕРНУЛСЯ К ЖИЗНИ, К КОТОРОЙ ПРИВЫК
— Вы вернулись в хоккей после тяжелой болезни (Канарейкина вылечился от рака — Прим. «СЭ»). Работа помогла в психологическом плане?
— Я просто вернулся к жизни, к которой я привык. Постоянно ощущал поддержку ветеранов и людей, с которыми я играл. Конечно, не сразу почувствовал себя в своей стихии, но спустя короткое время все
— Своей работой в сибирском клубе довольны?
— Абсолютно. Когда пришел в команду, был закрыт вопрос предсезонной подготовки. Задачей на сезон стал выход в финал конференции. Наш штаб хорошо поработал, и в этой регулярке «Авангард» набрал больше очков, чем в прошлом чемпионате, когда занял первое место на «Востоке». Прибавили наши конкуренты — «Магнитка» и «Ак Барс». На «Западе» подтянулись «Локомотив» и московское «Динамо», не говоря уже о фаворитах из
— Что же случилось в
— После уверенного чемпионата правильно подвели команду к решающим матчам — все основные игроки были в строю. В первой серии лишний раз слетали во Владивосток., противостояние с «Ак Барсом» получилось интересным и плотным. Победил сильнейший, но, окажись мы более удачливыми в ключевых моментах, могли пройти дальше. Из этого состава мы выжали все.
— С чем были связаны перестановки в первом звене по ходу
— С Владимиром Соботкой и Николаем Лемтюговым попробовали многих. До дедлайна мы просили приобрести игрока в первое звено, которое планировали усилить, но это не удалось. Устраивали кандидатуры хоккеистов, игравших в Омске на этой позиции и в прошлом году, и раньше. Но не получилось их подписать — это сказалось на реализации большинства, в котором возникали проблемы.
ПЕРЕЖОГИН СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАЛ
— Какое осталось впечатление от работы с Соботкой?
— Владимир начал сезон не в самом хорошем расположении духа. По его ходу мы нашли точки соприкосновения, он понял, что хотим от него. В итоге он провел хороший чемпионат — работал на команду, первый раз за три года выступил в
— Как удалось мотивировать 31-летнего Николая Лемтюгова на лучший сезон в карьере?
— С Николаем мы уже работали раньше, поэтому он знал наши требования. Лемтюгов — очень хороший хоккеист, и этот сезон ему здорово удался.
— Кроме него, серьезно прибавили молодые Пьянов и Михеев.
— Я получил удовольствие от работы с этими ребятами. Видел у обоих качественный прогресс и очень профессиональное отношение в игре. К сожалению, Пьянов некоторое время отсутствовал после операции, но влился в состав с опережением графика. Пьянов и Михеев действовали конструктивно и стали незаменимыми во второе звене. Вместе с Зубовым тройка была мобильной и агрессивной.
— Сможет ли Антон Бурдасов закрепиться в НХЛ, откуда, по словам его агента, он получил приглашение?
— Знаю, что за ним наблюдали скауты. Это очень сильный и качественный игрок с большим потенциалом. Дай Бог, чтобы у него получилось в заокеанской лиге.
— Что произошло с одним из самых «дорогих» игроков «Авангарда» — Александром Пережогиным?
— Он профессионально относится к делу. Пережогин качественно провел начальный отрезок, и мы ждали от него усиления. Трудно сказать, что ему помешало, наверное, все вкупе. Александр сам очень сильно переживает эти моменты.
— Второй сезон в КХЛ Доминика Фурха сложился не так удачно.
— Думаю, что он качественно провел этот сезон. Соглашусь со своим штабом, что ему больше удался прошлогодний
— Одной победы в Омске в итоге и не хватило?
— Абсолютно верно. Должны были брать хотя бы один матч. Вторая игра нам давалась, но мы не довели ее до логического завершения. В
ГОЛУБЕВ ПОГОВОРИЛ СО ЛЬДОМ
— Расскажите, что в последней игре серии с «Ак Барсом» случилось между Сергеем Орловым и Денисом Голубевым.
— С разминки Денис строил гримасы и сотрясал воздух, подъезжая к Лемтюгову. Когда мы выпустили Орлова на площадку, эту мимику я увидел, когда Голубев разговаривал на четвереньках со льдом.
— За девять сезонов в КХЛ «Авангард» лишь раз попал в четверку сильнейших. Почему?
— Ставить максимальные задачи — это правильно, но надо доверять и давать работать более длительное время. Организация всего процесса должна быть в руках специалистов, которые воплотят свои идеи в жизнь. Перед каждым сезоном о победе в Кубке Гагарина говорят 15 команд, но в нашей лиге очень высокая конкуренция и тяжело добиться успеха.
— Продолжите тренерскую карьеру?
— Сегодня вернулся домой. Все в порядке, настроение отличное. Планирую продолжать карьеру, слежу за командами. Есть и свое направление. Очень беспокоит команда, которая меня воспитала. «Спартак» должен добиваться результата, а не только ставить задачи на каждый сезон.
— В следующем чемпионате
— Сейчас болельщики «Спартака» в ожидании новых назначений. Они достойны хорошей команды, тем более что в последние сезоны ей внимательно занимаются. У спартаковцев есть все для успеха. Если в новом сезоне команда получит арену в «Парке Легенд» в свое полное распоряжение, это тоже будет большим плюсом.
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