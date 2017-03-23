Федор Канарейкин: После встречи с Орловым Голубев разговаривал со льдом на четвереньках

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ВЕРНУЛСЯ К ЖИЗНИ, К КОТОРОЙ ПРИВЫК

— Вы вернулись в хоккей после тяжелой болезни (Канарейкина вылечился от рака — Прим. «СЭ»). Работа помогла в психологическом плане?

— Я просто вернулся к жизни, к которой я привык. Постоянно ощущал поддержку ветеранов и людей, с которыми я играл. Конечно, не сразу почувствовал себя в своей стихии, но спустя короткое время все пошло-поехало. Самое главное — мы со штабом не разочаровали ожиданий и хорошего отношения болельщиков. Они остались довольны сезоном. Хотел бы выразить респект всей команде, которую в Омске назвали самой характерной за последние годы.

— Своей работой в сибирском клубе довольны?

— Абсолютно. Когда пришел в команду, был закрыт вопрос предсезонной подготовки. Задачей на сезон стал выход в финал конференции. Наш штаб хорошо поработал, и в этой регулярке «Авангард» набрал больше очков, чем в прошлом чемпионате, когда занял первое место на «Востоке». Прибавили наши конкуренты — «Магнитка» и «Ак Барс». На «Западе» подтянулись «Локомотив» и московское «Динамо», не говоря уже о фаворитах из Санкт-Петербурга.

— Что же случилось в плей-офф?

— После уверенного чемпионата правильно подвели команду к решающим матчам — все основные игроки были в строю. В первой серии лишний раз слетали во Владивосток., противостояние с «Ак Барсом» получилось интересным и плотным. Победил сильнейший, но, окажись мы более удачливыми в ключевых моментах, могли пройти дальше. Из этого состава мы выжали все.

— С чем были связаны перестановки в первом звене по ходу плей-офф?

— С Владимиром Соботкой и Николаем Лемтюговым попробовали многих. До дедлайна мы просили приобрести игрока в первое звено, которое планировали усилить, но это не удалось. Устраивали кандидатуры хоккеистов, игравших в Омске на этой позиции и в прошлом году, и раньше. Но не получилось их подписать — это сказалось на реализации большинства, в котором возникали проблемы.

ПЕРЕЖОГИН СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАЛ

— Какое осталось впечатление от работы с Соботкой?

— Владимир начал сезон не в самом хорошем расположении духа. По его ходу мы нашли точки соприкосновения, он понял, что хотим от него. В итоге он провел хороший чемпионат — работал на команду, первый раз за три года выступил в плей-офф.

— Как удалось мотивировать 31-летнего Николая Лемтюгова на лучший сезон в карьере?

— С Николаем мы уже работали раньше, поэтому он знал наши требования. Лемтюгов — очень хороший хоккеист, и этот сезон ему здорово удался.

— Кроме него, серьезно прибавили молодые Пьянов и Михеев.

— Я получил удовольствие от работы с этими ребятами. Видел у обоих качественный прогресс и очень профессиональное отношение в игре. К сожалению, Пьянов некоторое время отсутствовал после операции, но влился в состав с опережением графика. Пьянов и Михеев действовали конструктивно и стали незаменимыми во второе звене. Вместе с Зубовым тройка была мобильной и агрессивной.

— Сможет ли Антон Бурдасов закрепиться в НХЛ, откуда, по словам его агента, он получил приглашение?

— Знаю, что за ним наблюдали скауты. Это очень сильный и качественный игрок с большим потенциалом. Дай Бог, чтобы у него получилось в заокеанской лиге.

— Что произошло с одним из самых «дорогих» игроков «Авангарда» — Александром Пережогиным?

— Он профессионально относится к делу. Пережогин качественно провел начальный отрезок, и мы ждали от него усиления. Трудно сказать, что ему помешало, наверное, все вкупе. Александр сам очень сильно переживает эти моменты.

— Второй сезон в КХЛ Доминика Фурха сложился не так удачно.

— Думаю, что он качественно провел этот сезон. Соглашусь со своим штабом, что ему больше удался прошлогодний плей-офф — серии с «Нефтехимиком» и даже проигранная — с «Салаватом». Что касается этого сезона … В первом матче с «Ак Барсом» мы спаслись последних секундах, команда был мотивирована на игру в овертайме. Думаю, что пропущенные в той встрече шайбы не были сложными для вратаря такого уровня.

— Одной победы в Омске в итоге и не хватило?

— Абсолютно верно. Должны были брать хотя бы один матч. Вторая игра нам давалась, но мы не довели ее до логического завершения. В плей-офф нет мелочей. Это лакмусовая бумажка, проявляющая все, что мы видели на протяжении сезона. На первые роли выходят бойцовские качества и характер хоккеиста.

ГОЛУБЕВ ПОГОВОРИЛ СО ЛЬДОМ

— Расскажите, что в последней игре серии с «Ак Барсом» случилось между Сергеем Орловым и Денисом Голубевым.

— С разминки Денис строил гримасы и сотрясал воздух, подъезжая к Лемтюгову. Когда мы выпустили Орлова на площадку, эту мимику я увидел, когда Голубев разговаривал на четвереньках со льдом.

— За девять сезонов в КХЛ «Авангард» лишь раз попал в четверку сильнейших. Почему?

— Ставить максимальные задачи — это правильно, но надо доверять и давать работать более длительное время. Организация всего процесса должна быть в руках специалистов, которые воплотят свои идеи в жизнь. Перед каждым сезоном о победе в Кубке Гагарина говорят 15 команд, но в нашей лиге очень высокая конкуренция и тяжело добиться успеха.

— Продолжите тренерскую карьеру?

— Сегодня вернулся домой. Все в порядке, настроение отличное. Планирую продолжать карьеру, слежу за командами. Есть и свое направление. Очень беспокоит команда, которая меня воспитала. «Спартак» должен добиваться результата, а не только ставить задачи на каждый сезон.

— В следующем чемпионате красно-белые выступят удачнее?

— Сейчас болельщики «Спартака» в ожидании новых назначений. Они достойны хорошей команды, тем более что в последние сезоны ей внимательно занимаются. У спартаковцев есть все для успеха. Если в новом сезоне команда получит арену в «Парке Легенд» в свое полное распоряжение, это тоже будет большим плюсом.