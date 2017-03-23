Якубов: «Локомотив» и главный тренер Кудашов очень удивляют в текущем плей-офф КХЛ
КАЗАНЬ, 23 мар —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты ярославского «Локомотива» и главный тренер Алексей Кудашов приятно удивляют в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ, и им удастся дать бой петербургскому СКА в полуфинальной серии, заявил агентству «Р-Спорт» бывший капитан казанского «Ак Барса», чемпион России-1998 Рафик Якубов.
Первый матч полуфинала Кубка Гагарина между СКА и «Локомотивом» пройдет в четверг в
«Локомотив» очень удивил в серии с ЦСКА. Это был не тот «Локомотив», который мы видели в чемпионате. Сейчас команда показывает совсем другой хоккей. У СКА не будет легкой прогулки в серии, это точно. Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу армейцев, — сказал Якубов по телефону.
«Посмотрите, сколько забивает «Локомотив» в
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