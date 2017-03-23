Якубов: «Локомотив» и главный тренер Кудашов очень удивляют в текущем плей-офф КХЛ

Первый матч полуфинала Кубка Гагарина между СКА и «Локомотивом» пройдет в четверг в Санкт-Петербурге. Ярославцы по ходу плей-офф выбили из борьбы минское «Динамо» и московский ЦСКА, а армейцы — подмосковный «Витязь» и столичное «Динамо».

«Локомотив» очень удивил в серии с ЦСКА. Это был не тот «Локомотив», который мы видели в чемпионате. Сейчас команда показывает совсем другой хоккей. У СКА не будет легкой прогулки в серии, это точно. Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу армейцев, — сказал Якубов по телефону.