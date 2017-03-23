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23 марта 2017, 15:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Якубов: «Локомотив» и главный тренер Кудашов очень удивляют в текущем плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 23 мар — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты ярославского «Локомотива» и главный тренер Алексей Кудашов приятно удивляют в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ, и им удастся дать бой петербургскому СКА в полуфинальной серии, заявил агентству «Р-Спорт» бывший капитан казанского «Ак Барса», чемпион России-1998 Рафик Якубов.

Первый матч полуфинала Кубка Гагарина между СКА и «Локомотивом» пройдет в четверг в Санкт-Петербурге. Ярославцы по ходу плей-офф выбили из борьбы минское «Динамо» и московский ЦСКА, а армейцы — подмосковный «Витязь» и столичное «Динамо».

«Локомотив» очень удивил в серии с ЦСКА. Это был не тот «Локомотив», который мы видели в чемпионате. Сейчас команда показывает совсем другой хоккей. У СКА не будет легкой прогулки в серии, это точно. Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу армейцев, — сказал Якубов по телефону.

«Посмотрите, сколько забивает «Локомотив» в плей-офф! Эту команду нельзя называть оборонительной или закрытой. Алексей Кудашов очень здорово нашел сочетание иностранцев, которое сейчас делает результат, здорово играет в неравных составах. Это большое подспорье для «Локомотива». Конек СКА это широкая скамейка и звездный состав, но думаю, что Кудашов что-нибудь придумает. Этот тренер всех очень удивляет в плей-офф. Очень организованный, красивый и грамотный хоккей. Я за финал Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Локомотив», — добавил бывший защитник казанцев.

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