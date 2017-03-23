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23 марта 2017, 16:03 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Ак Барс» подпишет контракт с форвардом «Эдмонтона»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Нападающий «Эдмонтона» Антон Ландер продолжит карьеру в «Ак Барсе».

Нападающий Эдмонтона Антон <span class=error>Ландер</span> продолжит карьеру в Ак Барсе. Увеличить
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Эдмонтона» и сборной Швеции Антон Ландер продолжит карьеру в «Ак Барсе». Стороны достигли предварительной договоренности о подписании контракта. По условиям соглашения швед станет одним из самых высокооплачиваемых легионеров КХЛ. Официально о переходе будет объявлено по окончании сезона — сейчас Ландер выступает за фарм-клуб «Ойлерз» в АХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний центральный нападающий провел 22 матча в НХЛ, набрав в них 4 (1+3) очка. За шесть сезонов в Северной Америке в его активе 215 игр в НХЛ. В 2015 году он принял участие в чемпионате мира в Чехии, став с 7 набранными очками в 8 играх одним из лучших бомбардиров команды. (Михаил ЗИСЛИС).

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