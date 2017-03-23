Шепелев: Травмы Дацюка и Войнова являются большой, но не критической потерей для ХК СКА

СКА из Санкт-Петербурга примет московский «Локомотив» в первом матче финальной серии Западной конференции 23 марта. Тренер хозяев Харийс Витолиньш после открытой тренировки, которая состоялась во вторник, заявил, что Дацюк и Войнов не успели восстановиться от травм и не примут участия в игре.

«Потеря Дацюка, безусловно, существенна. Однако и он, и Войнов, выступали далеко не во всех последних матчах команды. В СКА хватает исполнителей, чтобы добиться победы и без этих игроков», — сказал Шепелев.

Специалист назвал клуб из Санкт-Петербурга фаворитом в противостоянии. «Локомотив» провел отличную серию с ЦСКА. Первая пятерка ярославцев, состоящая из иностранцев, забивает больше всех, но я бы также отметил и молодежное звено команды (Красковский — Коршков — Полунин. — Прим. ТАСС), которое выглядит очень неплохо. Игра «Локомотива» сбалансированная, но предпочтение я отдаю все-таки СКА, — сообщил собеседник ТАСС.

«Серия между “Металлургом” и “Ак Барсом” может дойти до седьмого матча»

По словам Шепелева, в финальной серии Восточной конференции, в которой встретятся магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барсом», шансы команд равны.

«Я не сказал бы, что “Металлург” является фаворитом, шансы команд составляют 50 на 50. “Ак Барс” в этом сезоне выглядит довольно прилично, демонстрируя качественную игру, дисциплину и самоотдачу. Длительный перерыв (“Металлург” провел последний матч 15 марта) и потеря игрового ритма и тонуса могут сыграть с командой злую шутку. Первый матч выйдет для хоккеистов из Магнитогорска тяжелым», — сообщил специалист.

Собеседник ТАСС также отметил игровые компоненты, в которых клуб из Казани должен прибавить в матчах финальной серии.

«Ак Барсу» необходимо увеличить реализацию моментов при игре в большинстве и зарабатывать меньше удалений, тогда не исключаю, что серия вполне может дойти до седьмого, решающего матча, чего еще не было в этом розыгрыше Кубка Гагарина, — резюмировал Шепелев.

Первая встреча между «Металлургом» и «Ак Барсом» пройдет 24 марта в Магнитогорске.