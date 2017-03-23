Шепелев: Травмы Дацюка и Войнова являются большой, но не критической потерей для ХК СКА
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Травмы нападающего Павла Дацюка и защитника Вячеслава Войнова — это серьезная потеря для
санкт-петербургского СКА, однако их отсутствие не скажется на результате полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщил бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Сергей Шепелев.
СКА из
«Потеря Дацюка, безусловно, существенна. Однако и он, и Войнов, выступали далеко не во всех последних матчах команды. В СКА хватает исполнителей, чтобы добиться победы и без этих игроков», — сказал Шепелев.
Специалист назвал клуб из
«Серия между “Металлургом” и “Ак Барсом” может дойти до седьмого матча»
По словам Шепелева, в финальной серии Восточной конференции, в которой встретятся магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барсом», шансы команд равны.
«Я не сказал бы, что “Металлург” является фаворитом, шансы команд составляют 50 на 50. “Ак Барс” в этом сезоне выглядит довольно прилично, демонстрируя качественную игру, дисциплину и самоотдачу. Длительный перерыв (“Металлург” провел последний матч 15 марта) и потеря игрового ритма и тонуса могут сыграть с командой злую шутку. Первый матч выйдет для хоккеистов из Магнитогорска тяжелым», — сообщил специалист.
Собеседник ТАСС также отметил игровые компоненты, в которых клуб из Казани должен прибавить в матчах финальной серии.
«Ак Барсу» необходимо увеличить реализацию моментов при игре в большинстве и зарабатывать меньше удалений, тогда не исключаю, что серия вполне может дойти до седьмого, решающего матча, чего еще не было в этом розыгрыше Кубка Гагарина, — резюмировал Шепелев.
Первая встреча между «Металлургом» и «Ак Барсом» пройдет 24 марта в Магнитогорске.
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