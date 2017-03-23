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23 марта 2017, 13:27 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дубровский: ХК «Трактор» выполнил задачу и сделал шаг вперед в нынешнем сезоне КХЛ

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Челябинский «Трактор» в нынешнем сезоне КХЛ выполнил задачу и сделал шаг вперед, заявил президент хоккейного клуба и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а в серии первого раунда плей-офф проиграл астанинскому «Барысу» со счетом 2−4. В прошлом сезоне челябинцы стали десятыми на Востоке по итогам «регулярки» и не попали в плей-офф.

«Мы были вправе рассчитывать в этом сезоне на хороший итог, на шаг вперед. И он был сделан, команда выполнила поставленную перед ней задачу и вышла в плей-офф, показав лучший результат со времен Валерия Белоусова», — заявил Дубровский, слова которого приводятся на официальном сайте губернатора Челябинской области.

«Аппетит приходит во время еды. Мне, как и всем болельщикам, хотелось, чтобы команда прошла дальше, в следующую стадию Кубка Гагарина, обыграла “Барыс”. Все основания для того, чтобы эти ожидания оправдались, были. И раз не получилось, значит, есть, над чем работать, в чем совершенствоваться», — отметил Дубровский.

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