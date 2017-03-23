Дубровский: ХК «Трактор» выполнил задачу и сделал шаг вперед в нынешнем сезоне КХЛ
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Челябинский «Трактор» в нынешнем сезоне КХЛ выполнил задачу и сделал шаг вперед, заявил президент хоккейного клуба и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а в серии первого раунда
«Мы были вправе рассчитывать в этом сезоне на хороший итог, на шаг вперед. И он был сделан, команда выполнила поставленную перед ней задачу и вышла в
«Аппетит приходит во время еды. Мне, как и всем болельщикам, хотелось, чтобы команда прошла дальше, в следующую стадию Кубка Гагарина, обыграла “Барыс”. Все основания для того, чтобы эти ожидания оправдались, были. И раз не получилось, значит, есть, над чем работать, в чем совершенствоваться», — отметил Дубровский.
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