Эксперт: Игроки ХК «Локомотив» имеют психологическое преимущество в серии со СКА

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Ярославцы обыграли ЦСКА в серии счетом 4−2. «Локомотив» в нынешнем плей-офф занимает второе место по количеству шайб (16), заброшенных в большинстве, после магнитогорского «Металлурга».

«В таких сериях большинство играет большую роль. «Локомотив» в этом плане, как и в обороне, более организованный. У команды после победы над ЦСКА появилась уверенность, что она может обыгрывать любого соперника, поэтому психологическое преимущество на стороне «Локомотива», — сказал Фаткуллин.

У СКА в первых матчах финала конференции команде не помогут из-за травм защитник Вячеслав Войнов и нападающий Павел Дацюк. «Потери ощутимые, так как один и другой являются лидерами команды и очень большую роль играли в большинстве. На данный момент у СКА осталась только одна бригада большинства — звено Шипачева с Ковальчуком, играющим на синей линии», — отметил специалист.

По мнению Фаткуллина, у «Локомотива» в последнее время сформировался сбалансированный состав. «В первой пятерке есть хорошая поддержка защитников Кронвалля и Накладала — игроков сборных своих стран. Но по последним играм неплохо выступали звенья Апалькова, Аверина, которые забивали и помогали очень сильно. Также команде необходимо угадать с вратарем, учитывая что в последних матчах здорово сыграл Судницын в отсутствие основного голкипера Мурыгина», — отметил он.

«Казанский порядок может побить класс «Магнитки»

Фаткуллин не стал называть действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» 100-процентным фаворитом серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом».

«У “Ак Барса” более ровный состав. У “Магнитки” выделяется первое звено, но если не идет у него игра, то могут помочь другие легионеры, такие как Осала, Филиппи. Наголову выше “Ак Барса” “Магнитка” не будет — если в серии СКА — “Локомотив” возможно шесть матчей, то в этой серии — наверняка будет семь игр», — отметил он.

«Безусловно, нужно иметь в составе супермастеров, но на первый план выходит более организованная, самоотверженная игра, которая присутствует у “Ак Барса”, а также сплоченность, самоотдача. Многое также будет зависеть от игры вратарей, голов 100-процентно будет немного и разгромных счетов не будет», — добавил он.