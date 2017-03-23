Игроки «Автомобилиста» устроят массовое катание с болельщиками

В этом году у каждого болельщика будет возможность лично пообщаться с игроками «Автомобилиста» и покататься с ними на льду, где ещё недавно проходили матчи КХЛ и МХЛ.



Массовое катание с «Автомобилистом» начнётся в 14:30 по местному времени и продлится два часа. Кроме самих хоккеистов, болельщиков ждут талисманы клуба, конкурсы и призы. На льду будет сделана самая массовая общая фотография.