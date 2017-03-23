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23 марта 2017, 12:07 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Игроки «Автомобилиста» устроят массовое катание с болельщиками

26 марта в КРК «Уралец» состоится закрытие хоккейного сезона.

В этом году у каждого болельщика будет возможность лично пообщаться с игроками «Автомобилиста» и покататься с ними на льду, где ещё недавно проходили матчи КХЛ и МХЛ.

Массовое катание с «Автомобилистом» начнётся в 14:30 по местному времени и продлится два часа. Кроме самих хоккеистов, болельщиков ждут талисманы клуба, конкурсы и призы. На льду будет сделана самая массовая общая фотография.

Автомобилист
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«Автомобилист» проявляет интерес к вратарю «Северстали» Коваржу

«Автомобилист» проявляет интерес к вратарю «Северстали» Коваржу

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» из Екатеринбурга заинтересован в приглашении голкипера череповецкой «Северстали» Якуба Коваржа. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Олег Гросс.
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