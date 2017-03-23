Кудашов уже проигрывал СКА, но «Локомотив» изменился

Всякий раз перед какой-либо серией плей-офф журналисты вспоминают историю противостояния. Это гарантированно добавляет интриги, а порой даёт ответы на вопросы. В случае с серией СКА — «Локомотив» далеко ходить не надо. Всего год назад, пусть и на другой стадии, эти команды уже встречались. Ярославцы завершили регулярный чемпионат выше, начинали серию дома, но сподобились всего на одну победу, да и то в овертайме. Выведя из состава Илью Ковальчука, Сергей Зубов вывел СКА в следующий раунд. Та серия запомнилась не только скандалом вокруг капитана «армейцев», но и беззубостью ярославского нападения. В трёх матчах, которые стали для «Локомотива» последним в сезоне, они не смогли забросить ни одной шайбы! Тогда это казалось квинтэссенцией всех проблем, присущих тренеру Алексею Кудашову. Оборонительный, зажатый, предельно осторожный хоккей вылился в полную неспособность вскрыть оборону соперника. Вот только за прошедший год от того «Локомотива» не осталось и следа. Даже вспоминать матчи регулярного чемпионата, в которых соперники по финалу Запада обменялись гостевыми победами, неуместно. Ярославцы с наступлением плей-офф сумели перестроиться и вот уже два раунда показывают острый современный хоккей.



«Динамо» подвела реализация. Контратакующий «Локомотив» не простит?

В СКА не скрывают, что в серии с «Динамо» им немного повезло. Это не значит, что петербуржцы прошли в следующий раунд незаслуженно. Скорее впору говорить, что счёт 4−1 не отражал реального соотношения сил. В чём заключается везение команды из Северной столицы? Прежде всего в низкой реализации моментов форвардами «Динамо». Если убрать за скобки хет-трик Максима Карпова, который он оформил в стартовой игре серии, нападающие бело-голубых провалились с треском. Помимо трёх шайб Карпова был вымученный гол Дениса Кокарева в четвёртом матче — и на этом всё! «Локомотив» выглядит в этом плане антиподом «Динамо». Везение, то есть реализация шансов, пока на стороне «железнодорожников». 11,4% реализованных бросков — это весьма впечатляет. Во втором раунде такого показателя не было ни у одной команды. Где-то близко разве что «Магнитка», а у СКА для примера всего 8,75%. Харийс Витолиньш не случайно опасается контратак «Локомотива». Они не менее «пружинистые», чем у «Динамо», а мастеров в атаке, способных наказать за первую же ошибку не в пример больше.



СКА справился даже с Ерёменко. На очереди Судницин?

Когда в четвёртой игре серии с ЦСКА травму получил Алексей Мурыгин, казалось, что это конец. Иного мнения был Александр Судницин. Он не только вышел на замену и довёл тот матч до победы, но и блестяще отыграл два следующих эпизода битвы с «армейцами». Здесь и сейчас у номинально второго вратаря «Локомотив» феноменальные показатели: 97,9% отражённых бросков и 0,86 пропущенных шайб в среднем за игру. Но одно дело — ЦСКА, а совсем другое — СКА. Если москвичи делают ставку на броски с любых позиций и полагаются на добивания/подставления, то петербуржцы играют хитрее, порой растаскивая оборону и вратаря в несколько передач. Это может подтвердить и Александр Ерёменко, который при всей своей блестящей игре не смог добыть для «Динамо» больше одной победы в серии со СКА. Если уж лучший (или один из лучших) вратарей этого плей-офф не смог стать преградой для петербургских форвардов, то стоит ли рассчитывать на Судницина, который в ноябре пропустил от «армейцев» семь шайб? С Мурыгиным в воротах «Локомотив» сумел ответить СКА выездной победой, но глобально рассчитывать на то, что вратари вытащат ярославцев за волосы в большой финал, не стоит. Без поддержки полевых игроков здесь не обойтись.

Заставят ли ярославские скорости СКА ошибаться?

Давайте будем честными, питерские «армейцы» пусть и обладают самым мощным составом в лиге, отнюдь не безгрешны. Чуть поддавишь — ошибётся Динар Хафизуллин, в решающий момент может «поплыть» Артём Зуб, а уж о том, что в обороне не безгрешен Патрик Херсли, говорить лишний раз не приходится. Илья Ковальчук хоть и проводит неплохой сезон, всего год назад совершал глупые ошибки в серии с тем же «Локомотивом». Разумеется, происходит всё это не на ровном месте. СКА надо заставлять ошибаться, что «Динамо» делало отнюдь не регулярно. Скорее москвичи сами себя похоронили глупыми потерями и необязательными удалениями. Ярославцы, если судить по серии с ЦСКА, способны на это в большей степени. Прежде всего за счёт скоростей. Поразительно, но что касается движения, «железнодорожники» не уступили даже такой моторной команде, как ЦСКА. Кудашов ведь переиграл своего оппонента не только тактической гибкостью, но и с честью выдержанным темпом. Если «Локомотив» хватит играть в таком же стиле в финале конференции, у СКА могут возникнуть большие проблемы. За весь сезон команда Знарка редко подвергалась серьёзным испытаниям и просто не привыкла играть на пределе возможностей.



Кто закроет суперзвено Козун — Контиола — Тальбо?

СКА второй раз за этот плей-офф сталкивается с командой, которая в своей игре опирается на ярко выраженное ударное звено. Тройку «Витязя» Копейкин — Аалтонен — Кемпе «армейцам» удалось закрыть наглухо. Сочетание, которое несло для Валерия Белова золотые яйца весь сезон, в серии со СКА сподобилось на одну-единственную шайбу. Да и то в равных составах, хотя от них ждали стабильной реализации большинства. Удастся ли подопечным Знарка так же грамотно сыграть против легионерского звена «Локомотива»? ЦСКА с тройкой Контиолы не справился, хотя, казалось бы, у Дмитрия Квартальнова таких «спецназовцев» не в пример больше, чем у его коллеги из Санкт-Петербурга. При обилии сдерживающих форвардов и высококлассных защитников, москвичи задание провалили. Это задачка со звёздочкой ещё и потому, что у «Локомотива» ударной является даже не тройка, а пятёрка, где помимо Стаффана Кронвалля есть Якуб Накладал, признанный лучшим игроком обороны по итогам второго раунда Кубка Гагарина. Без Дацюка, даже в 38 лет умеющего отрабатывать в обороне как никто другой, вся надежда петербуржцев на связку Кетов — Коскиранта.



СКА начинает без Дацюка и Войнова. Потери ли это?

Петербуржцы вынуждены начинать финал конференции без Павла Дацюка и Вячеслава Войнова. На бумаге — потери колоссальные. Шутка ли, речь о центральном нападающем первого звена и самом результативном защитнике в «регулярке». Любую другую команду такие травмы бы подкосили. Но СКА, кажется, научился играть без этих двоих. Войнов и вовсе пока не сыграл в этом плей-офф ни одного матча, хотя его возвращение ожидалось с минуты на минуту. Дацюк, каким бы он большим мастером ни был, сыграл в серии с «Динамо» довольно блёкло. В том матче, когда Павел отметился голом, «армейцы» проиграли, а в двух оставшихся он остался без очков и схватил по «-1». С Николаем Прохоркиным в составе, который как раз и заменил травмированного Дацюка, петербуржцы спокойно дожали бело-голубых. В чём бы Войнов и Дацюк точно пригодились СКА, так это в розыгрыше большинства. С «Локомотивом» ожидается настоящая перестрелка в неравных составах, и помощь двух креативщиков была бы точно не лишней.



Передаст ли Херсли привет «Локомотиву»?

За СКА выступают Егор Яковлев и Сергей Плотников — пусть и не воспитанники «Локомотива», но игроки для Ярославля не чужие. Оба в составе «железнодорожников» в 2014 году выбивали свою нынешнюю команду из розыгрыша Кубка Гагарина. Однако страсти вокруг обоих улеглись, чего не скажешь о Патрике Херсли — защитнике, чей талант в Ярославле так и не смогли направить в нужное русло. Швед провёл в «Локомотиве» почти полтора года, но, кажется, Кудашов так и не понял, как его правильно использовать. Патрик не показывал прежней результативности, а порой его даже оставляли без большинства, хотя это его главная опция. В Санкт-Петербурге защитник также прижился не сразу, но к плей-офф обрёл себя в полной мере. Здесь и сейчас Херсли — самый результативный защитник «армейцев» в розыгрыше Кубка Гагарина. На его счету три шайбы (две из них в большинстве) и шесть голевых передач. При этом Патрик не является прочным игроком основы. Впрочем, не использовать его пушку в серии с бывшей командой было бы неразумно. Мотивация способна заметно увеличить и без того сумасшедшую скорость полёта шайбы.