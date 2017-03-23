СКА — «Локомотив»: станет ли Кудашов серийным убийцей «армейцев»?
Выбив из розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА, Алексей Кудашов со своим «Локомотивом» готов бросить вызов другому «армейскому» клубу.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кудашов уже проигрывал СКА, но «Локомотив» изменился
Всякий раз перед
«Динамо» подвела реализация. Контратакующий «Локомотив» не простит?
В СКА не скрывают, что в серии с «Динамо» им немного повезло. Это не значит, что петербуржцы прошли в следующий раунд незаслуженно. Скорее впору говорить, что счёт 4−1 не отражал реального соотношения сил. В чём заключается везение команды из Северной столицы? Прежде всего в низкой реализации моментов форвардами «Динамо». Если убрать за скобки
СКА справился даже с Ерёменко. На очереди Судницин?
Когда в четвёртой игре серии с ЦСКА травму получил Алексей Мурыгин, казалось, что это конец. Иного мнения был Александр Судницин. Он не только вышел на замену и довёл тот матч до победы, но и блестяще отыграл два следующих эпизода битвы с «армейцами». Здесь и сейчас у номинально второго вратаря «Локомотив» феноменальные показатели: 97,9% отражённых бросков и 0,86 пропущенных шайб в среднем за игру. Но одно дело — ЦСКА, а совсем другое — СКА. Если москвичи делают ставку на броски с любых позиций и полагаются на добивания/подставления, то петербуржцы играют хитрее, порой растаскивая оборону и вратаря в несколько передач. Это может подтвердить и Александр Ерёменко, который при всей своей блестящей игре не смог добыть для «Динамо» больше одной победы в серии со СКА. Если уж лучший (или один из лучших) вратарей этого
Заставят ли ярославские скорости СКА ошибаться?
Давайте будем честными, питерские «армейцы» пусть и обладают самым мощным составом в лиге, отнюдь не безгрешны. Чуть поддавишь — ошибётся Динар Хафизуллин, в решающий момент может «поплыть» Артём Зуб, а уж о том, что в обороне не безгрешен Патрик Херсли, говорить лишний раз не приходится. Илья Ковальчук хоть и проводит неплохой сезон, всего год назад совершал глупые ошибки в серии с тем же «Локомотивом». Разумеется, происходит всё это не на ровном месте. СКА надо заставлять ошибаться, что «Динамо» делало отнюдь не регулярно. Скорее москвичи сами себя похоронили глупыми потерями и необязательными удалениями. Ярославцы, если судить по серии с ЦСКА, способны на это в большей степени. Прежде всего за счёт скоростей. Поразительно, но что касается движения, «железнодорожники» не уступили даже такой моторной команде, как ЦСКА. Кудашов ведь переиграл своего оппонента не только тактической гибкостью, но и с честью выдержанным темпом. Если «Локомотив» хватит играть в таком же стиле в финале конференции, у СКА могут возникнуть большие проблемы. За весь сезон команда Знарка редко подвергалась серьёзным испытаниям и просто не привыкла играть на пределе возможностей.
Кто закроет суперзвено Козун — Контиола — Тальбо?
СКА второй раз за этот
СКА начинает без Дацюка и Войнова. Потери ли это?
Петербуржцы вынуждены начинать финал конференции без Павла Дацюка и Вячеслава Войнова. На бумаге — потери колоссальные. Шутка ли, речь о центральном нападающем первого звена и самом результативном защитнике в «регулярке». Любую другую команду такие травмы бы подкосили. Но СКА, кажется, научился играть без этих двоих. Войнов и вовсе пока не сыграл в этом
Передаст ли Херсли привет «Локомотиву»?
За СКА выступают Егор Яковлев и Сергей Плотников — пусть и не воспитанники «Локомотива», но игроки для Ярославля не чужие. Оба в составе «железнодорожников» в 2014 году выбивали свою нынешнюю команду из розыгрыша Кубка Гагарина. Однако страсти вокруг обоих улеглись, чего не скажешь о Патрике Херсли — защитнике, чей талант в Ярославле так и не смогли направить в нужное русло. Швед провёл в «Локомотиве» почти полтора года, но, кажется, Кудашов так и не понял, как его правильно использовать. Патрик не показывал прежней результативности, а порой его даже оставляли без большинства, хотя это его главная опция. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter