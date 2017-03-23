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23 марта 2017, 10:06 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Долуда: Финансовую ситуацию в ХК «Сочи» нельзя назвать нестабильной

КРАСНОДАР, 23 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Финансовую ситуацию в хоккейном клубе «Сочи» нельзя назвать нестабильной, сказал в интервью агентству «Р-Спорт» вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Периодически появляется информация о задолженностях перед хоккеистами «Сочи». Хоккейный клуб выступает в КХЛ на протяжении трех сезонов, за которые дважды выходил в плей-офф.

«Я не назвал бы ее (финансовую ситуацию в “Сочи”) нестабильной. У нас бывают задержки выплат. Связаны они с тем, что инвестор, взявший на себя обязательства, по какой-то причине не может вовремя их выполнить. Происходит это в силу разных причин. То же самое было с волейбольным “Динамо” (Краснодар). Там был период, когда деньги не поступали, но сейчас они пришли, и все долги погашены. Не у всех компаний сейчас хорошее экономическое состояние, поэтому происходят задержки», — объяснил Долуда.

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Задолженность перед игроками ХК «Сочи» должна быть погашена до конца недели

Задолженность перед игроками ХК «Сочи» должна быть погашена до конца недели

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Задолженность перед игроками клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет погашена до конца текущей недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Сергей Воропаев.
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