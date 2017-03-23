Долуда: Финансовую ситуацию в ХК «Сочи» нельзя назвать нестабильной
КРАСНОДАР, 23 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Финансовую ситуацию в хоккейном клубе «Сочи» нельзя назвать нестабильной, сказал в интервью агентству «Р-Спорт» вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
Периодически появляется информация о задолженностях перед хоккеистами «Сочи». Хоккейный клуб выступает в КХЛ на протяжении трех сезонов, за которые дважды выходил в
«Я не назвал бы ее (финансовую ситуацию в “Сочи”) нестабильной. У нас бывают задержки выплат. Связаны они с тем, что инвестор, взявший на себя обязательства, по
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