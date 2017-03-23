Долуда: Финансовую ситуацию в ХК «Сочи» нельзя назвать нестабильной

Периодически появляется информация о задолженностях перед хоккеистами «Сочи». Хоккейный клуб выступает в КХЛ на протяжении трех сезонов, за которые дважды выходил в плей-офф.

«Я не назвал бы ее (финансовую ситуацию в “Сочи”) нестабильной. У нас бывают задержки выплат. Связаны они с тем, что инвестор, взявший на себя обязательства, по какой-то причине не может вовремя их выполнить. Происходит это в силу разных причин. То же самое было с волейбольным “Динамо” (Краснодар). Там был период, когда деньги не поступали, но сейчас они пришли, и все долги погашены. Не у всех компаний сейчас хорошее экономическое состояние, поэтому происходят задержки», — объяснил Долуда.