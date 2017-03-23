В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций

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СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль).

Западное противостояние между СКА и «Локомотивом» возьмет старт 23 марта. Ярославский «Локомотив» в очередной раз подтвердил проклятие победителей регулярного чемпионата — еще ни одному из них не удалось выиграть затем Кубок Гагарина. В третий раз подряд жертвой этой традиции стал ЦСКА.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финалы конференций, 23.03.2017, 19:30 -:- СКА Локомотив

Собственно, победу «Локомотива» можно назвать единственной сенсацией за два раунда всего плей-офф КХЛ. В первом круге астанинский «Барыс» победил челябинский «Трактор», хотя начинал серию в гостях, но там противостояние изначально было битвой двух равных клубов.

Собственно, виктория команды Алексея Кудашова в серии с ЦСКА — тоже сенсация так себе. Просто в «Локомотив» изначально мало кто верил. Можно сказать, что «железнодорожников» недооценили.

Нахождение в тени СКА и ЦСКА, привлекающих к себе весь свет софитов пошло «Локо» на пользу. Но если присмотреться, то мы имеем дело с отменной командой.

В Ярославле собраны отличные легионеры. Брендон Козун показал себя настоящим снайпером, Максим Тэлбот имеет богатейший опыт Кубка Стэнли, который он выигрывал, кто не знает Петри Контиолу? Ну, а пара защитников Стефан Крунвалль — Якуб Накладал, возможно, вообще сейчас просто лучшая в КХЛ.

Чех вообще стал лучшим игроком серии против ЦСКА и показал, что уход Патрика Херсли в СКА никак не сказался на команде Кудашова.

Здорово играет и молодежное звено команды, где Павел Красковский, Александр Полунин и Егор Коршков уже давно нашли такую «химию», что наводят ужас на соперников и на взрослом уровне.

Иногда даже в прямом смысле слова — чего стоит победа Красковского в драке с Яном Муршаком в третьем матче серии. Для молодого российского нападающего эта драка стала первой в КХЛ и опытного словака он отправил в нокаут. Ту встречу московские армейцы довели до победы, но затем побеждал только «Локомотив».

Алексей Кудашов выстроил систему игры во многом похожую на исповедуемую Дмитрием Квартальновым в ЦСКА — тотальный хоккей на высочайших скоростях на протяжении всей встречи. Только в действиях ярославцев больше «изюминок», их игра постоянно развивается, и потому они уже в финале конференции и будут тяжелейшим соперником для СКА.

Армейцы Петербурга потерпели в нынешнем плей-офф только одно поражение, но серия против столичного «Динамо» далась подопечным Олега Знарка очень непросто. В какой-то мере счет 4−1 по итогам пяти матчей несправедлив к бело-голубым, а напряжение иллюстрирует нервное поведение главного тренера СКА, по окончании последней игры отказавшегося пожать руку одному из коллег в стане оппонентов и чуть не спровоцировавшего драку.

По игре у СКА все в порядке. Команда ярко смотрится в атаке и обладает весьма надежной обороной. По серии с «Динамо» были вопросы к дважды пропустившему с центра площадки от Андрея Кутейкина Микко Коскинену, но Знарок показал, что верит в финна, а Игорь Шестеркин готов его заменить, если будет нужно.

Проблемой СКА являются травмы. До сих пор не восстановились Павел Дацюк и Вячеслав Войнов, чье отсутствие все труднее и труднее игнорировать. В первой игре с «Локомотивом» они не сыграют точно, а дата их появления на льду остается открытой. Естественно, в СКА темнят, но не исключено, что в финале конференции мы их вообще не увидим, и это может обернуться даже катастрофой.

До сих пор СКА и «Локомотив» пересекались в Кубке Гагарина дважды. Впервые это произошло в сезоне-2013/14, когда ярославцы, прорвавшиеся в плей-офф с восьмого места, сначала остановили в первом раунде победителя «регулярки» «Динамо» (4−2), а затем выиграли и у второй команды Запада СКА, уступив затем в финале конференции пражскому «Льву».

В прошлом сезоне «Локомотив» в первом раунде имел преимущество своей площадки над армейцами Питера, так как закончил сезон на третьем месте на Западе, в то время как те стали шестыми. Но это ярославцам не помогло, и они были биты в пяти матчах (1−4), а СКА тоже дошел до финала конференции, где без вариантов затем уступил ЦСКА.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Локомотива» — 4−3.

Прогноз не следствие традиции победы номинальных андердогов в сериях этих команд. Все может закончиться как угодно, но «Локомотив» действительно очень сложный и неприятный соперник для СКА. К тому же парни Кудашова поймали кураж, и вполне могут продолжить поход за Кубком Гагарина.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финалы конференций, 24.03.2017, 17:00 -:- Металлург Мг Ак Барс

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань).

Финальная серия Востока стартует на день позже. 24 марта в Магнитогорске начнется классическое противостояние «Металлурга» с «Ак Барсом»… Стоп! Два самых успешных клуба конференции пересекались в плей-офф только однажды!

В далеком сезоне-2009/10 они сошлись во втором раунде. «Металлург» как вторая команда «регулярки» на Востоке имел преимущество своей площадки, но в шести матчах дальше пошел «Ак Барс», финишировавший в «гладком» сезоне третьим.

На этом казанцы не остановились, прошли «Салават Юлаев» в финале конференции, а затем и переиграли в семи матчах ХК МВД Олега Знарка в общем финале, завоевав свой второй Кубок Гагарина во втором сезоне в истории КХЛ!

С тех пор казанский клуб только один раз добрался до финала — два года назад гордость Татарстана уступила в финале СКА, который после знаменитого камбэка с 0−3 в финальной серии Запада против ЦСКА остановить было, пожалуй, просто нереально.

Именно «Ак Барс» чаще других выходил в финал плей-офф КХЛ, но по победам у них с «Магниткой» равенство. Они на троих с «Динамо» удерживают лидерство в Континентальной лиге, имея по три виктории.

Собственно, из полуфиналистов до сих пор не поднимал над головой Кубок Гагарина никогда только никто из капитанов «Локомотива».

К чему это вступление? Да просто не стоит заранее отправлять трофей на Запад. Если «Локомотив» находится в тени СКА и ЦСКА в своей конференции, то к Востоку внимания меньше в принципе, и это зря.

Пять раз главный трофей доставался командам этой части лиги и лишь трижды прописывался на Западе. Да и сейчас «Металлург», являющийся действующим чемпионом, смотрится как полноправный контендер-фаворит.

Команда Ильи Воробьева словно не знает слабых мест. Может быть, она не такая быстрая, как «Локомотив», но точно самая сбалансированная во всех линиях, и все это умножается на класс и опыт хоккеистов.

Тройка главного бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина выглядит вообще неудержимой, а ведь для ее участника Даниса Зарипова битвы с «Ак Барсом» будут принципиальными — он дважды выигрывал трофей, выступая за Казань. Третий фигурант звена Ян Коварж играет с российскими партнерами так, словно знает их с детского сада, а не является чешским легионером.

Три других звена «Магнитки» тоже прекрасны, пусть они набирают не так много очков, но умеют и атаковать, и просто здорово сдерживают атаки соперников, а в воротах все что можно и нельзя ловит Василий Кошечкин.

Зинэтула Билялетдинов, конечно, противопоставит классу «Металлурга» насыщенные и грамотно выстроенные оборонительные редуты. «Ак Барс» не просто так прошел «Авангард», но теперь задача перед коллективом стоит совсем иная.

Почти все будет зависеть в этой серии от игры голкипера Эмиля Гарипова: сможет он опровергнуть скептиков и потащить команду — и казанцы будут в битве с «Металлургом» практически на равных. Но если этого не случится, шансов у подопечных Билялетдинова не останется.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Металлурга» — 4−2.

В том, что борьба в этой серии будет в каждом матче, можно не сомневаться. Наверняка хоккей будет не самым результативным. Скорее всего, «Ак Барс» потреплет нервы магнитогорским болельщикам. Но «Магнитка» должна проходить в финал — она слишком сильна.