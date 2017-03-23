В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций
23 марта матчем в
Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским «Локомотивом» откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина. «Газета.Ru» анонсирует предстоящие западные и восточные битвы.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль).
Западное противостояние между СКА и «Локомотивом» возьмет старт 23 марта. Ярославский «Локомотив» в очередной раз подтвердил проклятие победителей регулярного чемпионата — еще ни одному из них не удалось выиграть затем Кубок Гагарина. В третий раз подряд жертвой этой традиции стал ЦСКА.
Собственно, победу «Локомотива» можно назвать единственной сенсацией за два раунда всего
Собственно, виктория команды Алексея Кудашова в серии с ЦСКА — тоже сенсация так себе. Просто в «Локомотив» изначально мало кто верил. Можно сказать, что «железнодорожников» недооценили.
Нахождение в тени СКА и ЦСКА, привлекающих к себе весь свет софитов пошло «Локо» на пользу. Но если присмотреться, то мы имеем дело с отменной командой.
В Ярославле собраны отличные легионеры. Брендон Козун показал себя настоящим снайпером, Максим Тэлбот имеет богатейший опыт Кубка Стэнли, который он выигрывал, кто не знает Петри Контиолу? Ну, а пара защитников Стефан Крунвалль — Якуб Накладал, возможно, вообще сейчас просто лучшая в КХЛ.
Чех вообще стал лучшим игроком серии против ЦСКА и показал, что уход Патрика Херсли в СКА никак не сказался на команде Кудашова.
Здорово играет и молодежное звено команды, где Павел Красковский, Александр Полунин и Егор Коршков уже давно нашли такую «химию», что наводят ужас на соперников и на взрослом уровне.
Иногда даже в прямом смысле слова — чего стоит победа Красковского в драке с Яном Муршаком в третьем матче серии. Для молодого российского нападающего эта драка стала первой в КХЛ и опытного словака он отправил в нокаут. Ту встречу московские армейцы довели до победы, но затем побеждал только «Локомотив».
Алексей Кудашов выстроил систему игры во многом похожую на исповедуемую Дмитрием Квартальновым в ЦСКА — тотальный хоккей на высочайших скоростях на протяжении всей встречи. Только в действиях ярославцев больше «изюминок», их игра постоянно развивается, и потому они уже в финале конференции и будут тяжелейшим соперником для СКА.
Армейцы Петербурга потерпели в нынешнем
По игре у СКА все в порядке. Команда ярко смотрится в атаке и обладает весьма надежной обороной. По серии с «Динамо» были вопросы к дважды пропустившему с центра площадки от Андрея Кутейкина Микко Коскинену, но Знарок показал, что верит в финна, а Игорь Шестеркин готов его заменить, если будет нужно.
Проблемой СКА являются травмы. До сих пор не восстановились Павел Дацюк и Вячеслав Войнов, чье отсутствие все труднее и труднее игнорировать. В первой игре с «Локомотивом» они не сыграют точно, а дата их появления на льду остается открытой. Естественно, в СКА темнят, но не исключено, что в финале конференции мы их вообще не увидим, и это может обернуться даже катастрофой.
До сих пор СКА и «Локомотив» пересекались в Кубке Гагарина дважды. Впервые это произошло в сезоне-2013/14, когда ярославцы, прорвавшиеся в
В прошлом сезоне «Локомотив» в первом раунде имел преимущество своей площадки над армейцами Питера, так как закончил сезон на третьем месте на Западе, в то время как те стали шестыми. Но это ярославцам не помогло, и они были биты в пяти матчах (1−4), а СКА тоже дошел до финала конференции, где без вариантов затем уступил ЦСКА.
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Локомотива» — 4−3.
Прогноз не следствие традиции победы номинальных андердогов в сериях этих команд. Все может закончиться как угодно, но «Локомотив» действительно очень сложный и неприятный соперник для СКА. К тому же парни Кудашова поймали кураж, и вполне могут продолжить поход за Кубком Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань).
Финальная серия Востока стартует на день позже. 24 марта в Магнитогорске начнется классическое противостояние «Металлурга» с «Ак Барсом»… Стоп! Два самых успешных клуба конференции пересекались в
В далеком сезоне-2009/10 они сошлись во втором раунде. «Металлург» как вторая команда «регулярки» на Востоке имел преимущество своей площадки, но в шести матчах дальше пошел «Ак Барс», финишировавший в «гладком» сезоне третьим.
На этом казанцы не остановились, прошли «Салават Юлаев» в финале конференции, а затем и переиграли в семи матчах ХК МВД Олега Знарка в общем финале, завоевав свой второй Кубок Гагарина во втором сезоне в истории КХЛ!
С тех пор казанский клуб только один раз добрался до финала — два года назад гордость Татарстана уступила в финале СКА, который после знаменитого камбэка с 0−3 в финальной серии Запада против ЦСКА остановить было, пожалуй, просто нереально.
Именно «Ак Барс» чаще других выходил в финал
Собственно, из полуфиналистов до сих пор не поднимал над головой Кубок Гагарина никогда только никто из капитанов «Локомотива».
К чему это вступление? Да просто не стоит заранее отправлять трофей на Запад. Если «Локомотив» находится в тени СКА и ЦСКА в своей конференции, то к Востоку внимания меньше в принципе, и это зря.
Пять раз главный трофей доставался командам этой части лиги и лишь трижды прописывался на Западе. Да и сейчас «Металлург», являющийся действующим чемпионом, смотрится как полноправный
Команда Ильи Воробьева словно не знает слабых мест. Может быть, она не такая быстрая, как «Локомотив», но точно самая сбалансированная во всех линиях, и все это умножается на класс и опыт хоккеистов.
Тройка главного бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина выглядит вообще неудержимой, а ведь для ее участника Даниса Зарипова битвы с «Ак Барсом» будут принципиальными — он дважды выигрывал трофей, выступая за Казань. Третий фигурант звена Ян Коварж играет с российскими партнерами так, словно знает их с детского сада, а не является чешским легионером.
Три других звена «Магнитки» тоже прекрасны, пусть они набирают не так много очков, но умеют и атаковать, и просто здорово сдерживают атаки соперников, а в воротах все что можно и нельзя ловит Василий Кошечкин.
Зинэтула Билялетдинов, конечно, противопоставит классу «Металлурга» насыщенные и грамотно выстроенные оборонительные редуты. «Ак Барс» не просто так прошел «Авангард», но теперь задача перед коллективом стоит совсем иная.
Почти все будет зависеть в этой серии от игры голкипера Эмиля Гарипова: сможет он опровергнуть скептиков и потащить команду — и казанцы будут в битве с «Металлургом» практически на равных. Но если этого не случится, шансов у подопечных Билялетдинова не останется.
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Металлурга» — 4−2.
В том, что борьба в этой серии будет в каждом матче, можно не сомневаться. Наверняка хоккей будет не самым результативным. Скорее всего, «Ак Барс» потреплет нервы магнитогорским болельщикам. Но «Магнитка» должна проходить в финал — она слишком сильна.
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