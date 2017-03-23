Ярославский «Локомотив» навяжет борьбу СКА за финал Кубка Гагарина

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23 марта в Санкт-Петербурге пройдет первый матч финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА примет на льду спортивного комплекса «Юбилейный» ярославский «Локомотив». Тренерский штаб армейцев уже объявил, что в этой встрече команде не смогут помочь ее звезды — форвард Павел Дацюк и защитник Вячеслав Войнов до сих пор не восстановились от травм, полученных в ходе полуфинальной серии против московского «Динамо».

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, эти потери не должны сказаться на результатах подопечных Олега Знарка, имеющих в составе таких высококлассных хоккеистов, как Илья Ковальчук, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев и другие игроки.

— Не думаю, что эти потери будут иметь глобальные последствия для СКА, — сказал «Известиям» Кожевников. — Хотя, конечно, они скажутся на команде. Особенно отсутствие Дацюка, являющегося лидером петербургского коллектива, одного из лучших наших центральных форвардов. Но в целом команда у Олега Знарка сбалансированная, имеет широкую обойму игроков. И замена Павлу, пусть и не равноценная, но найдется. Поэтому очень сильно отразиться на команде это не должно. На СКА, претендующий на Кубок Гагарина, не должно воздействовать критически даже отсутствие хоккеистов такого уровня.

СКА — «Локомотив»

Специалист отметил, что «Локомотив» может навязать борьбу СКА в этой серии, вспомнив, что в предыдущем раунде подопечные Алексея Кудашова неожиданно обыграли в шести матчах считавшийся фаворитом ЦСКА.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финалы конференций, 23.03.2017, 19:30 -:- СКА Локомотив

— Конечно, у «Локомотива» очень хорошие шансы на выход в финал Кубка Гагарина, — добавил Кожевников. — Команда преобразилась, очень здорово играет в атакующий хоккей. Если они будут играть первым номером и с таким же давлением на соперника, как это было в серии с ЦСКА, то у СКА могут появиться проблемы. В серии с московскими армейцами ярославцы не уступали им в борьбе, хотя с командой Дмитрия Квартальнова это непросто — в плане единоборств ЦСКА является лучшим в лиге. А у питерских армейцев есть проблемы в обороне, так что если «Локо» навяжет им эту же борьбу, то сможет победить в Западной конференции.

В предыдущем сезоне «Локомотив» уже играл со СКА в плей-офф. Тогда ярославский клуб успешно выступал в регулярном чемпионате, долгое время лидировал, но в итоге занял второе место на Западе после ЦСКА. В первом раунде Кубка Гагарина «железнодорожники» получили в соперники петербургский клуб, переживавший в тот момент системный кризис. Команда провалила «регулярку» и была на грани непопадания в плей-офф, но после смены на посту главного тренера Андрея Назарова на Сергея Зубова смогла «спасти» сезон. Первый матч той серии «Локомотив» уверенно выиграл, но после конфликта между тренерами и лидером команды Ильей Ковальчуком последний был отправлен в запас, и СКА внезапно набрал ход, одержав четыре безоговорочные победы в серии и выбив ярославцев из турнира.

Цитата Александр Кожевников «Локомотив» прибавил в агрессии к нынешнему розыгрышу Кубка Гагарина. Причем в регулярном чемпионате этого не было видно — команда играла с большими перепадами, не было стабильной игры. Не знаю, что произошло в плей-офф, но Ярославль и физически готов, и тактически. Сил хватает, хоккеисты навязывают борьбу на каждом участке льда. Мастера в команде есть, молодежь подрастает. Но теперь к этому добавилась еще и функциональная готовность.

Эксперт отметил, что в серии со СКА многое будет зависеть от вратарской бригады. Уже два года основным голкипером «Локо» является Алексей Мурыгин. В середине серии с ЦСКА он получил травму, но сменивший его Александр Судницин помог команде выиграть оставшиеся игры.

фоторепортаж СКА не оставил шансов «Динамо» в серии плей-офф КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал четвертую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ над московским «Динамо» и пробился в полуфинал.

— Главное, чтобы теперь они оба психологически выдержали предстоящую серию, — заметил Кожевников. — Все-таки ЦСКА — команда более прямолинейная, ее ходы можно было предсказать. В СКА хоккеисты более сильные, а значит, давление на вратарей и число опасных бросков тоже будет сильнее. Многое зависит от того, выдержат ли это Мурыгин и Судницин, кто бы из них ни оказался в воротах против СКА.

Специалист также отметил молодое второе звено «Локомотива» в лице пары защитников Владислав Гавриков — Илья Любушкин и тройки нападающих Егор Коршков — Павел Красковский — Александр Полунин. Самому старшему из них — Гаврикову — 6 апреля исполнится всего 23 года.

— Звено Красковского очень сильно прибавило, — сказал Кожевников. — Показывают уже не детский, а мужской хоккей. Приятно, что тренерский штаб им доверяет. Серия со СКА станет для них главной проверкой.

«Металлург» — «Ак Барс»

24 марта в Магнитогорске стартует финал Восточной конференции с участием местного «Металлурга» и казанского «Ак Барса». «Магнитка» является победителем регулярного чемпионата на Востоке и действующим обладателем Кубка Гагарина, а за последние три сезона клуб дважды выигрывал главный титул. Его первое атакующее звено в лице Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Яна Коваржа является самым результативным в КХЛ за последние годы.

Цитата Александр Кожевников По мастерству «Магнитка» выше. Казань умеет делать ловушки, но очень уж сильное в Магнитогорске первое звено. Его очень трудно нейтрализовать, особенно с учетом того, что остальные тройки тоже проводят стабильный сезон и выглядят даже лучше, чем в победном прошлом розыгрыше Кубка Гагарина. С 2016 года команда Воробьева стала только сильнее, она сейчас на ходу. «Ак Барсу» с ними будет очень тяжело.

Основной проблемой для казанского клуба может стать травма его капитана Александра Свитова — чемпиона мира 2012 года, обладателя Кубка Гагарина-2011 в составе «Салавата Юлаева». Из-за травмы он не сможет помочь команде в первой игре.

— Свитов — стержень своего звена и всего «Ак Барса», — сказал Кожевников. — Он имел больше всех времени на площадке. Его потеря — это очень негативная ситуация для Билялетдинова. Если он не восстановится хотя бы к третьему матчу, Казани будет очень сложно.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финалы конференций, 24.03.2017, 17:00 -:- Металлург Мг Ак Барс

Также собеседник «Известий» выразил опасения относительно судейства в обоих финалах и пожелал командам не обращать на него внимания.

— Я уже 10 лет комментирую судейство, но ничего не меняется, — резюмировал Кожевников. — Командам уже надо быть к этому готовыми. Конечно, плохо, когда ты не понимаешь, за какие нарушения даются штрафы, а за какие — нет. Надо просто быть готовыми к такому.

«Металлург» и «Ак Барс» являются самыми титулованными после московского «Динамо» клубами постсоветской России. На их счету по пять побед на внутренней арене — по три чемпионата России (разыгрывался до появления КХЛ) и по два Кубка Гагарина. СКА свой первый и единственный Кубок Гагарина завоевал в 2015 году. А «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России (один раз под названием «Торпедо»), но в КХЛ его высшим достижением является выход в финал первого розыгрыша Кубка Гагарина в 2009-м.