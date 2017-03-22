Орешкин покидает «Динамо», а НХЛ не едет на Олимпиаду?

Орешкин покидает «Динамо»

В московском «Динамо» не планируют продлевать контракт с главным тренером Сергеем Орешкиным. Нынешнее соглашение действует до 30 апреля 2017 года. В завершившемся регулярном чемпионате динамовцы заняли третье место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф со счётом 4−1 бело-голубые обыграли нижегородское «Торпедо», а затем с аналогичным счётом уступили питерскому СКА.

Шахрайчук возглавил «Кузню»

Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» стал Вадим Шахрайчук. Контракт со специалистом подписан до 30 апреля 2018 года с возможностью продления ещё на 1 сезон. Шахрайчук ранее возглавлял команду «Дженералз», выступающую в первенстве Украины. В сезоне-2015/16 вместе с командой из Киева он в регулярном чемпионате занял второе место из восьми, став серебряным призёром первенства Украины.

Юниоры начали подготовку к чемпионату мира

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) приступила к учебно-тренировочному сбору в Новогорске перед чемпионатом мира. Турнир пройдёт в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес с 13 по 23 апреля. Тренерский штаб Сергея Голубовича вызвал в расположение команды расширенный состав из 33 хоккеистов. Из Северной Америки к команде присоединятся точно четыре человека Ярослав Алексеев, Марк Рубинчик, Дмитрий Саморуков и Андрей Свечников.

Настоящие переговоры по Олимпиаде начинаются

В ночь со вторника на среду по московскому времени комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил о том, что игроки из его лиги, скорее всего, не поедут на Олимпиаду. Это было одним из первых его конкретных заявлений теме ОИ-2018 за последние месяцы. Так или иначе, но именно эти слова подействуют на ход переговоров по решению этого вопроса.



«Как я и говорил раньше, мы со стороны ИИХФ уже давно сделали свою работу. Гэри бросил шайбу, сейчас настоящие переговоры начинаются между нами МОК, НХЛ и профсоюзом игроком. Это выглядит как провокация, но он хочет разрешить этот вопрос как можно скорее. Мы общаемся каждую неделю, мы не можем заплатить больше денег, что-то должно пойти и со стороны профсоюза и самих игроков», — сказал Фазель «Чемпионату».

Скудра остаётся в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра заявил, что остаётся в команде на следующий сезон. Действующий контракт специалиста рассчитан ещё на год с возможной пролонгацией ещё на сезон. Скудра провёл встречу с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.



«У меня состоялась встреча с Валерием Павлиновичем Шанцевым. Подвели итоги сезона, побеседовали. Разговор получился конструктивным. Могу сказать, что приняли решение о дальнейшем сотрудничестве, я остаюсь в клубе и продолжаю выполнять контрактные обязательства. Рад трудиться в такой организации, как «Торпедо», — сказал Скудра «Чемпионату».