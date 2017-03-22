Петерис Скудра продолжит работать с «Торпедо» в сезоне-2017/18

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Действующий контракт специалиста рассчитан ещё на год с возможной пролонгацией ещё на сезон. Скудра провёл встречу с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.



«У меня состоялась встреча с Валерием Павлиновичем Шанцевым. Подвели итоги сезона, побеседовали. Разговор получился конструктивным. Могу сказать, что приняли решение о дальнейшем сотрудничестве, я остаюсь в клубе и продолжаю выполнять контрактные обязательства. Рад трудиться в такой организации, как «Торпедо», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.