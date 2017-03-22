С Орешкиным все было ясно. Кто теперь возглавит «Динамо»?

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КОМАНДА ВЫИГРЫВАЛА ВОПРЕКИ

Удивительно, что об изменениях в тренерском штабе «Динамо» сообщили именно в среду. О том, что Сергей Орешкин не будет работать с бело-голубыми в следующем сезоне и спасти его могло лишь какое-то достижение, было ясно давно. Уйти из клуба он мог еще и в середине сезона.

На одну из тренировок игроки «Динамо» ехали уже уверенные в том, что команда поменяет тренера. Шла затяжная серия поражений, хоккеисты были недовольны тем, что их заставляют делать на льду, главный тренер никак не мог достучаться до ветеранов и делал ставку на молодых, которые, впрочем, были еще сыроваты.

Но на собрании об изменениях не было сказано ни слова, генеральный менеджер сообщил, что финансовый вопрос решается, а от команды он ждет борьбы на льду.

— Если бы не долг по зарплате, то Орешкина бы сняли, — признается один из хоккеистов команды. — Но было трудное время, кроме того, еще неизвестно, выплатили бы деньги, так что не было смысла что-то менять.

Но самое интересное произошло чуть позже. Команда, где игроки уже без улыбок признавали, что могут и не попасть в плей-офф, вдруг стала выигрывать. Ничего не менялось, а победы пришли. Никто ничего не мог объяснить.

В раздевалке после матчей царила странная атмосфера.

— Мы выиграли, но я не понимаю, как мы это сделали, — вот самый частый комментарий «не для прессы» со стороны многих динамовцев. — Мы все делаем неправильно, у нас совершенно некрасивый хоккей, мы не получаем удовольствия от игры, а очки пошли.

Сергей Орешкин воспрял духом и связал победы со своим стилем работы, хотя это было не совсем так. Дело в том, что помощники главного тренера стали брать ответственность на себя и кое-что менять, как в тренировочном процессе, так и в тактике.

— Мы отказались от длинных занятий и перешли на интенсивные тренировки по 45 минут, — говорил в интервью нашей газете Владимир Воробьев.

— А почему вы на тренировках наигрывали одни сочетания на большинство, а во время матчей выпускали совершенно другие? — не отставал я.

Воробьев смущался и говорил, что в сезоне все должны были поиграть в неравных составах, чтобы потом в случае чьих-то травм не возникло проблем. Но ясно же, что это был лишь корректный уход от правдивого ответа.

ОРЕШКИН ХОТЕЛ УЙТИ САМ

Сергей Орешкин достиг впечатляющих результатов с ХК МВД, поработал с «Динамо» (Балашиха), но оказался неавторитетным для КХЛ. Правда, в ВХЛ он проработал немного — его быстро повысили. Но вы же помните, как он пришел в первую команду? После ухода Харийса Витолиньша команда вздохнула свободней, ведь не зря у бывшего тренера было такое прозвище, которые и печатать нельзя.

Орешкин успокоил ребят, оказавшись вполне безобидным человеком, и этого хватило на концовку прошлого регулярного чемпионата. Но не на плей-офф. Впрочем, ему дали шанс показать себя с предсезонной подготовки.

И тут выяснилось, что у Орешкина совершенно странные вкусы. Он давал шанс молодым, но когда они подводили команду, не делал никаких выводов по игрокам, а страдали в основном ветераны. Сажали на скамейку Алексея Цветкова, быстро отказались от Лукаша Кашпара, с которым ситуация не такая однозначная. Да, он сыграл плохо, но на то были объективные причины. Совершенно непонятно, зачем приглашали Александра Рыбакова и Семена Кокуева.

В какой-то момент Орешкин и сам попросил вернуть его в МХЛ или ВХЛ, но его пожелания не удовлетворили, а потом он и сам снял требования, так как зарплата в первой команде в разы отличается от того, что он мог заработать ниже уровнем. Но еще к новому году стало ясно, что в КХЛ его больше не будет.

Кто вместо него? Андрей Сафронов весьма непредсказуемый человек, кроме того, вы должны понимать, что у жизни самого клуба не все стабильно и может быть назначать тренера будут другие люди.

Сейчас же главный фаворит — Владимир Воробьев. Наверное, у него самые высокие шансы, да он и работал гораздо эффективней, чем сам Сергей Орешкин. Но ходят разговоры, что в клуб может вернуться Алексей Кудашов и даже Юрий Бабенко. Говорят, что Кудашова теперь ни за что не отпустят из Ярославля, но еще неизвестно, захочет ли он оставаться сам.

Но Андрей Сафронов может удивить. Точнее не он, а те люди, который начнут давать деньги и захотят предложить свою кандидатуру.