С Орешкиным все было ясно. Кто теперь возглавит «Динамо»?
Корреспондент «СЭ» рассказывает, что предшествовало отставке главного тренера
бело-голубых, пока не подтвержденной официально, а также размышляет о том, кто придет на его место.
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Видимо, что-то случилось...
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КОМАНДА ВЫИГРЫВАЛА ВОПРЕКИ
Удивительно, что об изменениях в тренерском штабе «Динамо» сообщили именно в среду. О том, что Сергей Орешкин не будет работать с
На одну из тренировок игроки «Динамо» ехали уже уверенные в том, что команда поменяет тренера. Шла затяжная серия поражений, хоккеисты были недовольны тем, что их заставляют делать на льду, главный тренер никак не мог достучаться до ветеранов и делал ставку на молодых, которые, впрочем, были еще сыроваты.
Но на собрании об изменениях не было сказано ни слова, генеральный менеджер сообщил, что финансовый вопрос решается, а от команды он ждет борьбы на льду.
— Если бы не долг по зарплате, то Орешкина бы сняли, — признается один из хоккеистов команды. — Но было трудное время, кроме того, еще неизвестно, выплатили бы деньги, так что не было смысла
Но самое интересное произошло чуть позже. Команда, где игроки уже без улыбок признавали, что могут и не попасть в
В раздевалке после матчей царила странная атмосфера.
— Мы выиграли, но я не понимаю, как мы это сделали, — вот самый частый комментарий «не для прессы» со стороны многих динамовцев. — Мы все делаем неправильно, у нас совершенно некрасивый хоккей, мы не получаем удовольствия от игры, а очки пошли.
Сергей Орешкин воспрял духом и связал победы со своим стилем работы, хотя это было не совсем так. Дело в том, что помощники главного тренера стали брать ответственность на себя и
— Мы отказались от длинных занятий и перешли на интенсивные тренировки по 45 минут, — говорил в интервью нашей газете Владимир Воробьев.
— А почему вы на тренировках наигрывали одни сочетания на большинство, а во время матчей выпускали совершенно другие? — не отставал я.
Воробьев смущался и говорил, что в сезоне все должны были поиграть в неравных составах, чтобы потом в случае
ОРЕШКИН ХОТЕЛ УЙТИ САМ
Сергей Орешкин достиг впечатляющих результатов с ХК МВД, поработал с «Динамо» (Балашиха), но оказался неавторитетным для КХЛ. Правда, в ВХЛ он проработал немного — его быстро повысили. Но вы же помните, как он пришел в первую команду? После ухода Харийса Витолиньша команда вздохнула свободней, ведь не зря у бывшего тренера было такое прозвище, которые и печатать нельзя.
Орешкин успокоил ребят, оказавшись вполне безобидным человеком, и этого хватило на концовку прошлого регулярного чемпионата. Но не на
И тут выяснилось, что у Орешкина совершенно странные вкусы. Он давал шанс молодым, но когда они подводили команду, не делал никаких выводов по игрокам, а страдали в основном ветераны. Сажали на скамейку Алексея Цветкова, быстро отказались от Лукаша Кашпара, с которым ситуация не такая однозначная. Да, он сыграл плохо, но на то были объективные причины. Совершенно непонятно, зачем приглашали Александра Рыбакова и Семена Кокуева.
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Кто вместо него? Андрей Сафронов весьма непредсказуемый человек, кроме того, вы должны понимать, что у жизни самого клуба не все стабильно и может быть назначать тренера будут другие люди.
Сейчас же главный фаворит — Владимир Воробьев. Наверное, у него самые высокие шансы, да он и работал гораздо эффективней, чем сам Сергей Орешкин. Но ходят разговоры, что в клуб может вернуться Алексей Кудашов и даже Юрий Бабенко. Говорят, что Кудашова теперь ни за что не отпустят из Ярославля, но еще неизвестно, захочет ли он оставаться сам.
Но Андрей Сафронов может удивить. Точнее не он, а те люди, который начнут давать деньги и захотят предложить свою кандидатуру.