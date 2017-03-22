Новый главный тренер «Куньлуня» Кинэн прибыл в расположение команды
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Новый главный тренер китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прибыл в расположение команды. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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67-летний специалист познакомился с тренерами, персоналом и игроками и посмотрел на тренировку, которую провели Алексей Тертышный и Олег Горбенко.
Ранее было объявлено о заключении соглашения с Кинэном сроком на один год.
Канадский специалист работал в качестве главного тренера в восьми клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 1994 году он привел «Рейнджерс» к завоеванию Кубка Стэнли. В первый сезон под руководством канадского специалиста магнитогорский «Металлург» завоевал Кубок Гагарина (сезон-2013/14).
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