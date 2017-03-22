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22 марта 2017, 17:35 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Новый главный тренер «Куньлуня» Кинэн прибыл в расположение команды

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Новый главный тренер китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прибыл в расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

67-летний специалист познакомился с тренерами персоналом и игроками и посмотрел на тренировку. Увеличить
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67-летний специалист познакомился с тренерами, персоналом и игроками и посмотрел на тренировку, которую провели Алексей Тертышный и Олег Горбенко.

Ранее было объявлено о заключении соглашения с Кинэном сроком на один год.

Канадский специалист работал в качестве главного тренера в восьми клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 1994 году он привел «Рейнджерс» к завоеванию Кубка Стэнли. В первый сезон под руководством канадского специалиста магнитогорский «Металлург» завоевал Кубок Гагарина (сезон-2013/14).

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Новости КХЛ

Новый тренер ХК «Куньлунь» Кинэн приступит к тренировкам 22 марта

Новый тренер ХК «Куньлунь» Кинэн приступит к тренировкам 22 марта

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Майк Кинэн приступит к тренировкам с командой в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пекинской команды.
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