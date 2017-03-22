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22 марта 2017, 16:35 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин покидает команду

Как стало известно «Чемпионату», в московском «Динамо» не планируют продлевать контракт с главным тренером Сергеем Орешкиным.

Как стало известно Чемпионату в московском Динамо не планируют продлевать контракт с главным тренером Сергеем <span class=error>Орешкиным</span>. Увеличить
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Нынешнее соглашение действует до 30 апреля 2017 года.

В завершившемся регулярном чемпионате динамовцы заняли третье место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф со счётом 4−1 бело-голубые обыграли нижегородское «Торпедо», а затем с аналогичным счётом уступили питерскому СКА.

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