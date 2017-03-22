Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин покидает команду
Как стало известно «Чемпионату», в московском «Динамо» не планируют продлевать контракт с главным тренером Сергеем Орешкиным.
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Видимо, что-то случилось...
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Нынешнее соглашение действует до 30 апреля 2017 года.
В завершившемся регулярном чемпионате динамовцы заняли третье место в Западной конференции. В первом раунде
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