Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин покидает команду

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Нынешнее соглашение действует до 30 апреля 2017 года.



В завершившемся регулярном чемпионате динамовцы заняли третье место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф со счётом 4−1 бело-голубые обыграли нижегородское «Торпедо», а затем с аналогичным счётом уступили питерскому СКА.