Сергей Зиновьев: «Кузню» не смущает, что Шахрайчук работал только в чемпионате Украины
Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев заявил, что новый главный тренер команды Вадим Шахрайчук подходит его команде.
Руководитель отметил, что 42-летний специалист неплохо зарекомендовал себя в чемпионате Украины и смог добиться определенных успехов с командой, имеющей небольшой бюджет.
— Вадима Валерьевича знаем долгое время, ранее выступали друг против друга, — цитирует сайт «Кузни» Зиновьева. — Специалист имеет богатую хоккейную биографию, был и капитаном команд, в которых выступал. За свою карьеру Вадим Шахрайчук выступал под руководством многих заслуженных специалистов. Вадима Валерьевича знаю с хорошей и профессиональной стороны, импонируют его человеческие качества.
Тот факт, что Вадим Валерьевич ранее работал только в первенстве Украины, руководство нашего клуба нисколько не смущал. Потому что молодые тренеры в любом случае начинают с
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