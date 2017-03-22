Сергей Зиновьев: «Кузню» не смущает, что Шахрайчук работал только в чемпионате Украины

Руководитель отметил, что 42-летний специалист неплохо зарекомендовал себя в чемпионате Украины и смог добиться определенных успехов с командой, имеющей небольшой бюджет.

— Вадима Валерьевича знаем долгое время, ранее выступали друг против друга, — цитирует сайт «Кузни» Зиновьева. — Специалист имеет богатую хоккейную биографию, был и капитаном команд, в которых выступал. За свою карьеру Вадим Шахрайчук выступал под руководством многих заслуженных специалистов. Вадима Валерьевича знаю с хорошей и профессиональной стороны, импонируют его человеческие качества.