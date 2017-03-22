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22 марта 2017, 14:57 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Сергей Зиновьев: «Кузню» не смущает, что Шахрайчук работал только в чемпионате Украины

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев заявил, что новый главный тренер команды Вадим Шахрайчук подходит его команде.

Руководитель отметил, что 42-летний специалист неплохо зарекомендовал себя в чемпионате Украины и смог добиться определенных успехов с командой, имеющей небольшой бюджет.

— Вадима Валерьевича знаем долгое время, ранее выступали друг против друга, — цитирует сайт «Кузни» Зиновьева. — Специалист имеет богатую хоккейную биографию, был и капитаном команд, в которых выступал. За свою карьеру Вадим Шахрайчук выступал под руководством многих заслуженных специалистов. Вадима Валерьевича знаю с хорошей и профессиональной стороны, импонируют его человеческие качества.

Тот факт, что Вадим Валерьевич ранее работал только в первенстве Украины, руководство нашего клуба нисколько не смущал. Потому что молодые тренеры в любом случае начинают с каких-то команд. Показателен в этом плане пример Челябинска, где нынешний главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин начинал тренерскую карьеру с МХЛ. Понимаем, что тренеры всегда с чего-то начинают, первенство Украины — это тоже опыт. В первый же год работы Вадим Валерьевич себя неплохо зарекомендовал в этом чемпионате, имея не самый большой бюджет, по меркам местной лиги вывел команду в финал, где соперником был «Донбасс».

Металлург Нк
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