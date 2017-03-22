Хоккеисты минского «Динамо» начали подготовительный сбор к ЧМ перед вызовом в национальную команду

Под руководством тренера Сергея Стася занимаются следующие игроки: Андрей Степанов, Александр Кулаков, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Евгений Ковыршин, Артем Волков, Данила Карабань, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко. На текущей неделе тренировки будут щадящими. После перерыва хоккеистам необходимо вновь подтянуть свои кондиции, однако никто не форсирует подготовку игроков.

Главный тренер национальной сборной Беларуси Дэйв Льюис планирует прибыть в Минск 27 марта, а 29-го откроется официальный тренировочный лагерь к чемпионату мира, при подготовке к которому команда сыграет в апреле ряд матчей в Евровызове. Соперниками подопечных Дэйва Льюиса станут Латвия (7 и 8 апреля на выезде), Германия (14 и 15 апреля), Швеция (21 и 22 апреля) и Франция (28 и 29 апреля на выезде).

Мировой форум, который пройдет в Германии и Франции, для белорусской сборной откроется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.