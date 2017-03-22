Клуб КХЛ «Нефтехимик» продлил контракт с рекордсменом команды Секстоном

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Новое соглашение с 29-летниим хоккеистом рассчитано на год.

Секстон выступает за «Нефтехимик» с 2013 года. В текущем сезоне американский нападающий провел 51 матч, забросив 13 шайб и сделав 37 результативных передач, установив клубный рекорд результативности в регулярном чемпионате.