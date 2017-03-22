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22 марта 2017, 13:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Да Коста: Новый контракт с ЦСКА? Сейчас все мысли о домашнем чемпионате мира

Форвард московского ЦСКА Стефан Да Коста прокомментировал выступление команды в сезоне и рассказал о своём будущем.

ЦСКА уступил во втором раунде плей-офф ярославскому «Локомотиву» со счётом 2−4 в серии.

«Конечно, сезон для нас закончился не лучшим образом. Регулярный чемпионат прошёл очень хорошо, но в плей-офф всё, что угодно может случиться. Мы просто не забивали, в этом были наши проблемы. Второй сезон подряд я пропустил много игр из-за травм, надеюсь, что это всё позади.

Новый контракт с ЦСКА? Всё, что угодно может случиться, я пока не знаю, сейчас все мысли о домашнем чемпионате мира. Это будет особенный турнир, уже и не вспомню, когда такое крупное хоккейное событие происходило во Франции, надеюсь, что поможет популяризации хоккея», — сказал Да Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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