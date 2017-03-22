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22 марта 2017, 12:57 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Задолженность перед игроками ХК «Сочи» должна быть погашена до конца недели

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Задолженность перед игроками клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет погашена до конца текущей недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Сергей Воропаев.

Ранее сообщалось что клуб имеет долги по зарплате с ноября прошлого года. Увеличить
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Ранее сообщалось, что клуб имеет долги по зарплате с ноября прошлого года.

«Задолженность перед игроками пока что погашена не была, однако в ближайшие дни это будет сделано, как только мы разблокируем счет. До конца недели мы должны разобраться с этим вопросом», — сказал Воропаев.

В ноябре прошлого года ТАСС стало известно, что сочинский клуб выплатил долги по премиальным перед игроками за прошлый сезон.

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Задолженность перед игроками ХК "Сочи" должна быть погашена до конца недели

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