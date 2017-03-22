Задолженность перед игроками ХК «Сочи» должна быть погашена до конца недели
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Задолженность перед игроками клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет погашена до конца текущей недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Сергей Воропаев.
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Ранее сообщалось, что клуб имеет долги по зарплате с ноября прошлого года.
«Задолженность перед игроками пока что погашена не была, однако в ближайшие дни это будет сделано, как только мы разблокируем счет. До конца недели мы должны разобраться с этим вопросом», — сказал Воропаев.
В ноябре прошлого года ТАСС стало известно, что сочинский клуб выплатил долги по премиальным перед игроками за прошлый сезон.
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