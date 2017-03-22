Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29163942/
22 марта 2017, 12:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард»: Клуб пока не подписал контракт с главным тренером

«Авангард» на своём официальном сайте выступил с заявлением по поводу информации о новом главном тренере команды.

«Хоккейный клуб “Авангард” во избежание распространения слухов в СМИ считает необходимым заявить следующее: ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды контракт пока не подписан. Информация о новом главном тренере “Авангарда” появится на официальном сайте клуба», — говорится в заявлении клуба.

Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ