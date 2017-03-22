«Авангард»: Клуб пока не подписал контракт с главным тренером

«Хоккейный клуб “Авангард” во избежание распространения слухов в СМИ считает необходимым заявить следующее: ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды контракт пока не подписан. Информация о новом главном тренере “Авангарда” появится на официальном сайте клуба», — говорится в заявлении клуба.

