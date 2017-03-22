Шахрайчук стал главным тренером новокузнецкого ХК «Металлург»
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Вадим Шахрайчук стал главным тренером новокузнецкого «Металлурга», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контракт со специалистом подписан до 30 апреля 2018 года с возможностью продления еще на один сезон. Ранее данный пост занимал Сергей Бердников, который возглавил «Металлург» в сентябре 2016 года, после того как Николай Соловьев был отправлен в отставку после трех матчей в новом сезоне чемпионата КХЛ. По итогам регулярного чемпионата «Кузня» финишировала на последнем месте Восточной конференции и сводной таблице КХЛ, набрав за 60 матчей 40 очков.
Шахрайчук является двукратным чемпионом России. На уровне сильнейшей хоккейной лиги страны, в том числе и в КХЛ, провел 737 матчей, выступал за киевский «Сокол», казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив», омский «Авангард», московские «Динамо» и «Спартак», ХК МВД, челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», нижегородское «Торпедо». 42-летний специалист карьеру игрока завершил в сезоне-2012/13.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter