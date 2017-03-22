Билялетдинов: Капитан «Ак Барса» Свитов пока не катается, но полетит в Магнитогорск

Свитов из-за травмы пропустил шестой матч полуфинала Восточной конференции с омским «Авангардом» и не участвовал в тренировке в среду.

«Свитов пока не катается. Посмотрим, будет ли он готов к матчам. Но в Магнитогорск он, конечно, полетит. Он же капитан команды», — заявил Билялетдинов журналистам.