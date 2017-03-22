Билялетдинов: Капитан «Ак Барса» Свитов пока не катается, но полетит в Магнитогорск
Нападающий и капитан «Ак Барса» Александр Свитов пока не готов тренироваться в полную силу, но он полетит с командой в Магнитогорск на первые матчи серии
плей-офф КХЛ с «Металлургом», заявил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.
Свитов
«Свитов пока не катается. Посмотрим, будет ли он готов к матчам. Но в Магнитогорск он, конечно, полетит. Он же капитан команды», — заявил Билялетдинов журналистам.
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