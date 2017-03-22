Майоров: «Магнитка» побьет «Ак Барс» Билялетдинова его любимым оружием

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МЕТАЛЛУРГ Мг — АК БАРС

Матчи в регулярном чемпионате: 2:3 бул. (дома), 2:0 (в гостях).

ВРАТАРИ

— Тут никому предпочтения отдать нельзя, — считает Майоров. — За спиной у Кошечкина — огромный опыт. А кроме того — молодой дублер Самсонов.

Я вообще думал, что после молодежного чемпионата мира, где Илья великолепно себя проявил, ему будут доверять чаще. Но все же он периодически появляется в составе, в том числе и в плей-офф. Вот играл против «Барыса» в прошедшем раунде. Хорошая у «Магнитки» пара!

За Гарипова — его сумасшедшая уверенность в самом себе. Да и как может быть иначе, если в тебя верит тренерский штаб «Ак Барса» во главе с опытнейшим Билялетдиновым?

Я вообще не помню — когда Эмиль пропускал необязательные шайбы. Очень уравновешенный вратарь с приличным уровнем мастерства.

И главное его достоинство, что он ниже этого уровня никогда не опускается. Поэтому и играет в плей-офф без замен.

ОБОРОНА

— «Магнитка» в защите более стабильна, чем «Ак Барс», — отмечает Майоров. — У нее защита на уровне СКА и «Локомотива».

Да и если по именам перебирать игроков… Думаешь о «Металлурге» и сразу в уме всплывают фамилии Ли, Антипин, Береглазов, Бирюков, Хабаров….

И очень приятно, что сильные легионеры в составе уральцев — именно для примера. В целом же клуб сосредоточен на подготовке собственных резервов. Растит своих игроков и использует их в своем основном составе. Причем, не только в защите, во всех линиях!

Вот есть в игре «барсов» на протяжении всего сезона такой штришок — неровно они играют. Вроде все хорошо, а потом бац — их хваленая оборона вдруг треснет.

Вот вели казанцы в серии с «Авангардом», диктовали свои условия. И вдруг развалились — 1:4, хотя соперник ничего нового им не предложил.

Главный оплот обороны «Ак Барса» — Захарчук. Этот игрок рос у нас на глазах и вырос в основного игрока клуба. Остальные появляются как бы со стороны. И потому менее известны.

Но недооценивать их нельзя. Я вот сказал, что казанцы играют неровно. Но в ответственных матчах, когда действительно надо — они умеют собраться. Да так, что не пробьешь!

АТАКА

— Уральцы продолжают феерить своим ударным звеном, — говорит Майоров. — Если у тебя есть в составе такая тройка — это уже половина успеха.

Трио Мозякин — Коварж — Зарипов в рекомендациях не нуждается. Для всех соперников «Магнитки» главная головоломка заключается в том — как нейтрализовать результативные действия этих форвардов, особенно, когда они играют в большинстве. И никто в КХЛ эту задачку пока не решил.

Плюс неплохие иностранцы — Филиппи и Осала. Ну, а на подхвате — Косов, Платонов, Тимкин… И, кстати, бывают ситуации, что именно третье или четвертое звено «Металлурга» берет игру на себя и приводит команду к победе. Это еще один большой плюс «Магнитки».

А вот об атаке казанцев у меня сложилось какое-то смутное впечатление. Вот вроде есть там очень приличные игроки — Азеведо, Варнаков, Ткачев, Секач… Но как-то они заметны по отдельности. Не собираются в одно целое.

Нападение у «Ак Барса» намного ровнее, чем у «Металлурга». В том смысле, что оно не на виду, не на первом плане. Тогда как у «Магнитки» атака в лице ударного звена — главный козырь, который никто не оспаривает.

В этом есть некоторая слабость нынешней команды Билялетдинова. Ведь в прежние годы он тоже имел под рукой суперсвязку Морозов — Зарипов, которая решала исходы матчей. А сейчас это мощное оружие обернулось против него.

ТРЕНЕР

Воробьев — действующий чемпион КХЛ. И это уже вызывает уважение. Я поражаюсь, как быстро этот тренер вырос. Уж не знаю, что тут больше повлияло — гены отца, тесное общение с Майком Кинэном, опыт работы в нынешней сборной России… Думаю, что главное — сам Илья Воробьев, его тренерский талант.

Его «Металлург» радует стабильностью. В этом сезоне уральцы допустили всего один спад. Причем, сравнительно небольшой. И это большое искусство.

При этом совершенно очевидно, что Билялетдинов опытнее Воробьева. Он начал в «Динамо». Имеет опыт работы за рубежом, в том числе и в НХЛ. Долгое время работал тренером сборной России. Да и в «Ак Барсе» у него вся работа отлажена идеально.

Это богатейший опыт. И особенно это касается битв в плей-офф. Билялетдинов — вообще большой наставник. Сколько он игроков за свою карьеру воспитал! В отличие от того же Быкова, к примеру, которого у нас любят превозносить.

РЕЗЮМЕ

Думаю, что победит «Магнитка». Бить ударное звено уральцев Билялетдинову сегодня просто нечем. А в остальном магнитогорцы казанцев ничем не хуже.

Наш прогноз: 4 — 2.