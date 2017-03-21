Гончаров подписал новое соглашение с клубом «Салават Юлаев»

Новое соглашение 27-летнего хоккеиста, который выступает в уфимском клубе с 2015 года, рассчитано на один год.

Гончаров в текущем сезоне принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 9 очков (1 шайба и 8 передач) при показателе полезности «+1». В плей-офф он вышел на лед в четырех матчах, очков не набрал.