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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29152487/
21 марта 2017, 15:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Гончаров подписал новое соглашение с клубом «Салават Юлаев»

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт. Защитник Максим Гончаров подписал новый контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Новое соглашение 27-летнего хоккеиста, который выступает в уфимском клубе с 2015 года, рассчитано на один год.

Гончаров в текущем сезоне принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 9 очков (1 шайба и 8 передач) при показателе полезности «+1». В плей-офф он вышел на лед в четырех матчах, очков не набрал.

Салават Юлаев
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