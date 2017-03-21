Гончаров подписал новое соглашение с клубом «Салават Юлаев»
МОСКВА, 21 мар —
Р-Спорт. Защитник Максим Гончаров подписал новый контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Новое соглашение 27-летнего хоккеиста, который выступает в уфимском клубе с 2015 года, рассчитано на один год.
Гончаров в текущем сезоне принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 9 очков (1 шайба и 8 передач) при показателе полезности «+1». В
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