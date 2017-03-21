Витолиньш: Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с «Локомотивом»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского СКА, капитан команды Павел Дацюк и защитник Вячеслав Войнов пока не готовы к полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом», заявил тренер армейцев Харийс Витолиньш.
Первые матчи серии до четырех побед пройдут в
«Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с “Локомотивом”, у них травмы», — сказал Витолиньш журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter