Витолиньш: Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с «Локомотивом»

Первые матчи серии до четырех побед пройдут в Санкт-Петербурге 23 и 25 марта. Войнов не выходил на лед с февраля и провел медобследование в Германии. Дацюк не принимал участие в последних матчах СКА с московским «Динамо».

«Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с “Локомотивом”, у них травмы», — сказал Витолиньш журналистам.