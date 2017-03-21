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21 марта 2017, 15:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Витолиньш: Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с «Локомотивом»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского СКА, капитан команды Павел Дацюк и защитник Вячеслав Войнов пока не готовы к полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом», заявил тренер армейцев Харийс Витолиньш.

Первые матчи серии до четырех побед пройдут в Санкт-Петербурге 23 и 25 марта. Войнов не выходил на лед с февраля и провел медобследование в Германии. Дацюк не принимал участие в последних матчах СКА с московским «Динамо».

«Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с “Локомотивом”, у них травмы», — сказал Витолиньш журналистам.

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