КХЛ учредит приз имени Сергея Гимаева уже в конце этого сезона
МОСКВА, 21 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. КХЛ учредит приз имени Сергея Гимаева и проведет награждение уже в конце текущего сезона, сообщил член совета директоров КХЛ Александр Медведев.
Многократный чемпион СССР Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. За свою карьеру он выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и ленинградский СКА. Последние годы Гимаев работал комментатором на телевидении. Церемония прощания с Гимаевым проходит во вторник в ЛДС ЦСКА в Москве.
«Уверен, что придумаем, как увековечить память Гимаева вместе с федерацией и КХЛ, чтобы было достойно его памяти: и турнир, и кубок, и приз. Тем более, это был разносторонний человек, и спортивное телевидение развивалось благодаря нему. Уверен, что на закрытии ближайшего сезона мы услышим приз имени Гимаева», — сказал Медведев журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter