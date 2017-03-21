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21 марта 2017, 12:23 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

КХЛ учредит приз имени Сергея Гимаева уже в конце этого сезона

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. КХЛ учредит приз имени Сергея Гимаева и проведет награждение уже в конце текущего сезона, сообщил член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

Многократный чемпион СССР Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. За свою карьеру он выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и ленинградский СКА. Последние годы Гимаев работал комментатором на телевидении. Церемония прощания с Гимаевым проходит во вторник в ЛДС ЦСКА в Москве.

«Уверен, что придумаем, как увековечить память Гимаева вместе с федерацией и КХЛ, чтобы было достойно его памяти: и турнир, и кубок, и приз. Тем более, это был разносторонний человек, и спортивное телевидение развивалось благодаря нему. Уверен, что на закрытии ближайшего сезона мы услышим приз имени Гимаева», — сказал Медведев журналистам.
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