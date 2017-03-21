КХЛ учредит приз имени Сергея Гимаева уже в конце этого сезона

Многократный чемпион СССР Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. За свою карьеру он выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и ленинградский СКА. Последние годы Гимаев работал комментатором на телевидении. Церемония прощания с Гимаевым проходит во вторник в ЛДС ЦСКА в Москве.

«Уверен, что придумаем, как увековечить память Гимаева вместе с федерацией и КХЛ, чтобы было достойно его памяти: и турнир, и кубок, и приз. Тем более, это был разносторонний человек, и спортивное телевидение развивалось благодаря нему. Уверен, что на закрытии ближайшего сезона мы услышим приз имени Гимаева», — сказал Медведев журналистам.