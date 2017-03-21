«Авангард» принял решение не продлевать контракт с Канарейкиным
«Авангард» на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором сообщил о своем решении по поводу будущего тренерского штаба в команде.
Сообщается, что после неудачного выступления в
«В
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата омский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде «Авангард» обыграл «Адмирал» (4−2 в серии), а во втором уступил «Ак Барсу» (2−4).
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