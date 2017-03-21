«Авангард» принял решение не продлевать контракт с Канарейкиным

Сообщается, что после неудачного выступления в плей-офф КХЛ было принято решение не продлевать контракт с главным тренером Федором Канарейкиным и всем тренерским штабом.

«В плей-офф Кубка Гагарина наша команда прошла непростое испытание в матчах с “Адмиралом”, после чего в полуфинале конференции на равных сражалась с “Ак Барсом”. “Авангард” завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон — выход в финал Восточной конференции. По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. “Авангард” благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне-16/17 и желает им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата омский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде «Авангард» обыграл «Адмирал» (4−2 в серии), а во втором уступил «Ак Барсу» (2−4).