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21 марта 2017, 12:19 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Лисиным

«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с нападающим Энвером Лисиным.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года. Об этом информирует официальный сайт клуба.

30-летний форвард выступает за уфимскую команду с 2015 года, ранее он играл за магнитогорский «Металлург», «Адмирал» и ЦСКА. За два сезона в Уфе он провёл 131 матч и набрал 54 (22+32) очка, а также стал участником Матча звёзд КХЛ.

Салават Юлаев
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