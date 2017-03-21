«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Лисиным

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года. Об этом информирует официальный сайт клуба.



30-летний форвард выступает за уфимскую команду с 2015 года, ранее он играл за магнитогорский «Металлург», «Адмирал» и ЦСКА. За два сезона в Уфе он провёл 131 матч и набрал 54 (22+32) очка, а также стал участником Матча звёзд КХЛ.

