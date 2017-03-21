Обзор дня: Скабелка и стрессы
В «Авангарде»
вот-вот назначат нового тренера, в Уфе не решили, стоит ли продлевать договор с ветераном, а шведы сватают в ЦСКА хорошего защитника.
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Новости из мира хоккея в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Андрей Скабелка
ИЗМЕНЕНИЯ В УФЕ.
Очень странно, что генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд так странно ответил на вопрос об Игоре Григоренко. Мол, по нему комментариев нет. Это же не тема с Кириллом Капризовым, которую лучше не поднимать на всякий случай. У ветерана уфимского клуба ситуация простая: у него заканчивается контракт, он становится неограниченно свободным агентом и стоит вопрос, будут ли предлагать новое соглашение. Объяснение одно — это решение должен принять главный тренер, а его пока не назначили. И еще неизвестно, одобрят ли ту кандидатуру, который выбрал менеджер. Но нужен ли Игорь? Конечно, мы все помним, что у форварда есть проблемы со здоровьем. Но он даже в таком возрасте остается мастером, который сильнее многих молодых. Другой вопрос, попадает ли он в первые два звена нового уфимского клуба? Но мне кажется, что пока никто не знает, каким будет состав команды. Тем не менее
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.
Защитник ЦСКА Григорий Панин получил восемь матчей дисквалификации за то, что устроил в последней игре против «Локомотива». В ней он сначала ударил в голову Макса Тальбо, а затем Брэндона Козуна, который просто проезжал мимо. Панин получил 50 минут штрафа, оставив свою команду на 10 минут меньшинстве (на самом деле, восемь, так как после стычки удалили ярославского хоккеиста). Но это было несгораемое большинство. Справедливо ли? Да, тут вопросов нет. В 2013 году он получил даже больше за грубый фол против игрока «Медвешчака», и сам признавался, что в тот момент его переклинило и к своему наказанию он отнесся спокойно. Тут тоже были моменты, которые нельзя объяснить. Но хорошо, что дали не больше, а всего восемь матчей. При этом Григорий в жизни совершенно не такой, как на льду. Но вот что с людьми делает азарт.
СЛУХ.
Шведский защитник Хенрик Теммернес может перейти в ЦСКА, об этом сообщают скандинавские СМИ. Три года назад он ездил покорять «Ванкувер», который выбрал его на драфте 2011 года, провел два сезона в «Ютике», но так и не получил шанса сыграть в НХЛ. Зато во «Фрелунде» он был ассистентом капитана, в последних двух сезонах много играл и отдавал больше, чем забивал. Конечно, оборона армейского клуба нуждается в усилении — нет никаких сомнений. Там, конечно, защитников на два состава, но чемпионат и
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