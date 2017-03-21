Обзор дня: Скабелка и стрессы

Новости из мира хоккея в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Андрей Скабелка вот-вот подпишет контракт с «Авангардом», но делать какие-то прогнозы по поводу его работы мы можем, как только мы узнаем об изменениях в составе. С кем именно он будет работать? Каким видят омский клуб владельцы? Нельзя отрицать, что тренер добился определенных успехов в Новосибирске, завоевал медали. Вышел в финал Восточной конференции. Но прошлый сезон он провалил и не надо все сваливать на слабый состав команды, а также финансовые проблемы. Совсем не из-за них клуб не попал в плей-офф. Я уже говорил, что Скабелка разочаровал, прежде всего тем, что не выдержал стресса и в сложной ситуации задергался, запсиховал, стал поступать необдуманно, и игроки просто отказались биться за него. Не так, как вы думаете, типа сели, договорились проигрывать. Нет-нет. Просто тренера не любили и когда нужно было собраться в кулак, то не было единства. У Скабелки был непростой период работы и в сезон, когда команда дошла до финала. Но тогда он наоборот сплотил коллектив и «Сибирь» выстрелила. Если ты начинаешь дергаться во время стресса, то в «Авангарде» делать совершенно нечего. Омск — это постоянный стресс, там нужно быть с нереально толстой кожей. А у белорусского специалиста она не такая. Удивляет и то, что «Авангард» воспользуется услугами тренера, который сбежал с прошлого места работы.

ИЗМЕНЕНИЯ В УФЕ.

Очень странно, что генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд так странно ответил на вопрос об Игоре Григоренко. Мол, по нему комментариев нет. Это же не тема с Кириллом Капризовым, которую лучше не поднимать на всякий случай. У ветерана уфимского клуба ситуация простая: у него заканчивается контракт, он становится неограниченно свободным агентом и стоит вопрос, будут ли предлагать новое соглашение. Объяснение одно — это решение должен принять главный тренер, а его пока не назначили. И еще неизвестно, одобрят ли ту кандидатуру, который выбрал менеджер. Но нужен ли Игорь? Конечно, мы все помним, что у форварда есть проблемы со здоровьем. Но он даже в таком возрасте остается мастером, который сильнее многих молодых. Другой вопрос, попадает ли он в первые два звена нового уфимского клуба? Но мне кажется, что пока никто не знает, каким будет состав команды. Тем не менее как-то странно отказываться от такого нападающего. Или, может быть, пришло время? Сам хоккеист довольно спокойно говорит о том, что его карьера подходит к концу.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.

Защитник ЦСКА Григорий Панин получил восемь матчей дисквалификации за то, что устроил в последней игре против «Локомотива». В ней он сначала ударил в голову Макса Тальбо, а затем Брэндона Козуна, который просто проезжал мимо. Панин получил 50 минут штрафа, оставив свою команду на 10 минут меньшинстве (на самом деле, восемь, так как после стычки удалили ярославского хоккеиста). Но это было несгораемое большинство. Справедливо ли? Да, тут вопросов нет. В 2013 году он получил даже больше за грубый фол против игрока «Медвешчака», и сам признавался, что в тот момент его переклинило и к своему наказанию он отнесся спокойно. Тут тоже были моменты, которые нельзя объяснить. Но хорошо, что дали не больше, а всего восемь матчей. При этом Григорий в жизни совершенно не такой, как на льду. Но вот что с людьми делает азарт.

СЛУХ.