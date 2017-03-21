Бывшему гендиректору ХК «Адмирал» предъявлено обвинение в организации мошенничества
ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Следствие предъявило бывшему гендиректору хоккейного клуба «Адмирал» Илье Спокойнову обвинение в организации мошеннической схемы, которая позволила похитить из бюджета Приморского края 62,5 млн рублей. Об этом сообщает сегодня
пресс-служба регионального управления СК РФ.
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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение Илье Спокойнову. Он обвиняется в двух эпизодах совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении.
По версии следствия, Спокойнов организовал хищение средств, предназначенных для закупки универсальных спортивных площадок для детей. Деньги выделялись по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013−2020 годы для развития Краевой
Как сообщалось ранее, бывшего гендиректора «Адмирала» задержали в Республике Алтай 17 февраля, 20 февраля он был арестован на два месяца. По этому делу проходят также жена Спокойнова — гендиректор телерадиокомпании «Новая волна» Марина Свиридова — и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. Они находятся под стражей с декабря прошлого года, 17 февраля суд продлил им срок заключения еще на четыре месяца.
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