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21 марта 2017, 7:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Бывшему гендиректору ХК «Адмирал» предъявлено обвинение в организации мошенничества

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Следствие предъявило бывшему гендиректору хоккейного клуба «Адмирал» Илье Спокойнову обвинение в организации мошеннической схемы, которая позволила похитить из бюджета Приморского края 62,5 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия Илья Спокойнов организовал хищение средств из бюджета Приморского края на сумму 625 млн рублей предназначенных для закупки универсальных спортивных площадок для детей. Увеличить
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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение Илье Спокойнову. Он обвиняется в двух эпизодах совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Спокойнов организовал хищение средств, предназначенных для закупки универсальных спортивных площадок для детей. Деньги выделялись по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013−2020 годы для развития Краевой детско-юношеской спортивной школы. Схема мошеннических действий в интересах следствия не раскрывается.

Как сообщалось ранее, бывшего гендиректора «Адмирала» задержали в Республике Алтай 17 февраля, 20 февраля он был арестован на два месяца. По этому делу проходят также жена Спокойнова — гендиректор телерадиокомпании «Новая волна» Марина Свиридова — и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. Они находятся под стражей с декабря прошлого года, 17 февраля суд продлил им срок заключения еще на четыре месяца.

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