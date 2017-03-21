Защитник ЦСКА Панин дисквалифицирован на восемь матчей и оштрафован
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры «Локомотив» — ЦСКА, состоявшейся 18 марта 2017 года.
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На основании представленных материалов приняты решения в отношении защитника ХК ЦСКА Григория Панина:
1. Оставить без изменений наложенное на него наказание по правилу 540б (атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» (эпизодом с нападающим ХК «Локомотив» Максимом Тальбо) — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.3.2. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.
2. Оставить без изменений наложенное на него наказание по правилу 540б (атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» (эпизодом с нападающим ХК «Локомотив» Брэндоном Козуном) — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.3.2. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.
Кроме того, ввиду повторного дисциплинарного штрафа до конца игры (20 мин.) в сезоне и в данном матче на Панина дополнительно накладываются:
1. Обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный денежный штраф согласно п. 4.3.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ.
2. Обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный денежный штраф согласно п. 4.2.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ.
Таким образом, защитник будет вынужден пропустить в общей сложности восемь матчей.
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