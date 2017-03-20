ЗАПАД. ПОЛУФИНАЛЫ

ЦСКА (1) — ЛОКОМОТИВ (4) — 2−4

«ЛОКОМОТИВ» БЫЛ ГОТОВ К ДАВЛЕНИЮ ЦСКА

Ярославцы не уступили армейцам в самом главном — в «физике». А временами даже превосходили. В этом отношении шестая игра была показательной. Было ощущение, что «Локомотив» знает, что ожидать от соперника, и готов к тому, что предложит ЦСКА. Игры серии получились очень боевыми, с большим количеством борьбы, столкновений, опасных моментов. У ярославцев получше работало большинство, став хорошей палочкой-выручалочкой, и, самое главное, они были готовы к игре в давление в исполнении соперника.

Согласен с мнением, что армейцам в серии не хватило бомбардиров. Вот у ярославцев было такое звено, которое в ключевые моменты брало на себя не столько результативность, сколько ответственность, и при этом с ней справлялось. Когда стало понятно, что «Локомотив» не уступает в «физике», на первые роли вышли как раз исполнители.

Категорически не согласен с тем, что в противостоянии тренеров ярославцы оказались сильнее. Тренерский штаб ЦСКА своей работой дал преимущества своей команде, которое она не смогла реализовать.

Что касается выбора вратаря на серию у армейцев, то это прерогатива тренерского штаба. У наставников есть лимитированное количество инструментов, которые могут изменить что-то в игре. Один из самых радикальных — замена вратаря. Для полевых игроков это сигнал на переориентацию, например, с агрессивно атакующего хоккея на более внимательный оборонительный. Как человек, не знающий дела команды изнутри, думаю, что у тренеров армейцев были веские причины замены Ильи Сорокина на Виктора Фаста. Может быть, по результатам первых трех игр они подумали, что забить много не получится, потому что плохо работает большинство, и попытались переориентировать свою команду на более аккуратный внимательный хоккей, надеясь, что шансов станет побольше.

СКА (2) — ДИНАМО (3) — 4−1

«ДИНАМО» НЕ ПОЗВОЛИЛО НАПАДЕНИЮ СКА СЫГРАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ

Считаю, что бело-голубые с одной важной задачей серии справились: лимитировать количество моментов у своих ворот. «Динамо» не позволило нападению СКА сыграть в полную силу. И из-за этого серия получилось довольно напряженной. С другой стороны, все равно сейчас этого не достаточно. В современном хоккее нужно четко знать, как, сколько ты будешь забивать, кто это будет делать. Скажу откровенно, эта тенденция меня радует.

При этом моменты москвичи создавали, но реализация их была недостаточной. А голов СКА хватило, чтобы победить.

Что касается двух шайб защитника Андрея Кутейкина от красной линии, то нужно понимать, что гол, каким бы он ни был, — это всего лишь гол. Шайбы с середины площадки заставляют нервничать вратаря, игроков, тренеров. К этой ситуации нужно правильно относиться. В истории хоккея залетали и не такие шайбы, может быть, даже и в карьере Коскинена.

Но дело здесь не в пропущенном голе, а в том, как ты на него реагируешь. Если после этого у защитников начинают дрожать коленки, нападающие при атаке соперника возвращаются к штангам своих ворот, то дело плохо. Если же на скамейке понимают, что это просто пропущенная шайба, как и любая другая, и знают, что с этим делать, то нет никакой разницы, откуда она зашла: с пятачка, с красной линии, от дальней синей или от чужих ворот. Понимаю, что многим хочется сделать из этих шайб большую историю, но не получится, так как победитель серии все равно СКА.

ФИНАЛ

СКА (2) — ЛОКОМОТИВ (4)

ЖДУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Если ярославцы будут действовать с таким же количеством движения, то у СКА будет очень много проблем. В серии против московских армейцев «Локомотив» не уступил в активности. Ярославцы могут заставить СКА ошибаться на своей половине площадки, перекрывать линии передач, при этом успевать назад, играть жестко. «Локомотив» уже показал свою способность делать это в предыдущей серии. Неизвестно, был ли это их максимум. А если он и был, то ярославцы должны его сохранить. В общем, я жду очень интересного противостояния.

ВОСТОК

ПОЛУФИНАЛЫ

МЕТАЛЛУРГ Мг (1) — БАРЫС (5) — 4−0

ПОПЫТКА «БАРЫСА» ВВЯЗАТЬСЯ С «МАГНИТКОЙ» В АКТИВНЫЙ ХОККЕЙ ОЧЕНЬ ПОХВАЛЬНА

Сдержать первое звено «Магнитки» в большинстве, да и в равных составах тоже — колоссальная задача для любого соперника, с которой «Барыс» не справился. У астанчан есть кому забивать, но с оборонительной частью у них не получилось. Я бы все равно отдал должное «Барысу» в этой серии, потому что они не сильно отошли от своей игры. Попытка ввязаться в активный хоккей очень похвальна. Казахстанцы не отдавали инициативу, а боролись за нее, соревновались практически в каждом матче и делали это достаточно убедительно.

Но если «Динамо» в серии против СКА сумело ограничить число опасных моментов, то «Барыс» не смог: опасности у ворот Карлссона магнитогорцы создали очень много. Понятно, что когда они есть в избытке, «Металлург» ими воспользуется лучше, потому что обладает исполнителями великолепного уровня. Это не большая новость для «Барыса» и любых других соперников «сталеваров», но сама задача — очень непростая для выполнения, так как если не дать им развернуться в равных составах, они это компенсируют в большинстве.

Единственный способ сдержать Мозякина и Ко — лишить их пространства и времени. У нас тренеры любят играть от обороны, но сколько бы игроков не играло сзади, какие бы ситуации ты бы не прогнозировал или не отрабатывал, если дашь время и пространство Мозякину, Коваржу или Ли, они все равно создадут момент.

АВАНГАРД (2) — АК БАРС (3) — 2−4

ПОПЫТКА ОМИЧЕЙ ПЕРЕТЕРПЕТЬ КАЗАНЦЕВ В ОБОРОНЕ НЕ ПРИНЕСЛА РЕЗУЛЬТАТА

Омичи не были готовы к началу серии, к первым двум матчам. Одна заброшенная шайба, попытка перетерпеть казанцев в обороне не принесли желаемого результата. Совершенно непонятно, кто будет создавать моменты и как. Такой хоккей был на руку «Ак Барсу», начинавшему серию на выезде. После двух поражений омичей дома она перешла на уровень соперничества в отдельно взятых матчах. Но и в них «Авангард» боролся методами, которые были максимально комфортны для казанцев. Если бы та игра, которая пошла с третьей игры серии, была бы в первых двух матчах, мы бы еще сегодня смотрели за седьмым.

ФИНАЛ

МЕТАЛЛУРГ Мг (1) — АК БАРС (3)

Думаю, очень многое будет зависеть от первых двух игр в Магнитогорске. Однако я уверен, что «Магнитка» тех ошибок, что совершил «Авангард», не допустит. У «Металлурга» гораздо шире понимание того, за счет чего они выигрывают, своих сильных сторон. В том, что они по-прежнему будут реализовывать свое численное преимущество примерно в 20 процентах случаев, то есть каждый пятый розыгрыш — больших сомнений нет. Вопрос только в том, насколько хорошо «Ак Барс» с этим справится. Именно в первых двух играх станет ясно, сумеют ли казанцы это сделать или нет.

Но, с другой стороны, начало все равно получится интересным, так как казанцам стартовать в гостях намного удобнее. В серии против «Салавата Юлаева» они показали очень жесткий силовой хоккей, которого не было в противостоянии с «Авангардом»: «Ак Барс» особо не трогал форвардов омичей, потому что если бы начал в них втыкаться, мог разозлить их, а они, в свою очередь, полезли бы на ворота. Казанцы могут попробовать жестко играть против ведущих форвардов «Магнитки» не только защитниками, но и крайними нападающими, ведь современный крайний может действовать по всей площадке от своего лицевого борта до чужого.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ…

В конце материала хочу выразить соболезнование родным и близким Сергея Наильевича Гимаева. Его уход из жизни вышел очень неожиданным. Я его видел на собрании неделю назад, мы встречались, обсуждали что-то, смеялись. Все было нормально.

Наверное, в российском хоккее нет человека, который сделал для популяризации этого вида спорта больше. Он не боялся говорить много и обо всем, делиться экспертным мнением, комментарием и делать совсем не ортодоксальные высказывания в прямом эфире. Я не беру в расчет успехи нашей сборной, а говорю именно про личность. Его знал каждый хоккейный болельщик. Может быть, кто-то был не согласен с его мнением, но все равно прекрасно понимал, что это оно имеет под собой аргументы и достаточное количество знаний. Для российского хоккея уход Сергея Гимаева — огромная потеря.

КУБОК ГАГАРИНА

с Александром ХАВАНОВЫМ.