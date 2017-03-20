Хоккеисты полуфиналистов Кубка Гагарина названы лучшими в КХЛ

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Лучших игроков в лиге определяет специальная комиссия, которая выносит свой вердикт на основе статистических данных выступлений каждого из хоккеистов. На этот раз победителями в четырех номинациях стали голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов (лучший вратарь), игрок обороны ярославского «Локомотива» Якуб Накладал (лучший защитник), представитель атаки магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов (лучший нападающий), а также защитник петербургского СКА Егор Рыков (лучший новичок).

Восточная конференция

Гарипов принял участие во всех четырех победных матчах «Ак Барса» в серии с омским «Авангардом», которую казанцы выиграли со счетом 4−2, причем на счету голкипера два «сухих» матча.

Несмотря на то, что казанцы начали противостояние с финишировавшими выше них в регулярном чемпионате «ястребами» с двух побед в Омске, серия сложилась весьма непросто для них, и вклад Гарипова в общую победу команды стал существенным.

Страж ворот отразил около 95 бросков соперников, проведя больше всех игрового времени из всех голкиперов-участников четвертьфинальных серий.

Третий матч серии «Авангард» сумел вытащить в овертайме, хотя по ходу встречу уступал со счетом 1:3, а вот в четвертой игре омичам не повезло — две шайбы в их ворота влетели после рикошетов, а Гарипова он смоли огорчить только раз из 27 нанесенный по его воротам бросков.

Еще одним героем этой серии стал капитан «Ак Барса» Александр Свитов, игравший против родного клуба. Его гол положил начало серии, и именно он отличился в четвертом матче противостояния, ставшим определяющим.

В пятой встрече «Авангард» выиграл на своей площадке со счетом 4:1, но на своем льду казанцы ответили еще более убедительными 5:0 и завершили серию победой.

«Ребята играли с настроением и уверенно, показали хороший хоккей. Серия была интересной: обе команды играли хорошо, динамично», — подвел итог противостояния главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Казанцы взяли верх в шести матчах и теперь встретятся в финале Восточной конференции с действующим обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом». Серия начнется 24 марта.

Лидер «Магнитки» Данис Зарипов был вне конкуренции среди форвардов на четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина, оформив по ходу серии с астанинским «Барысом» два хет-трика. Магнитогорцы выиграли эту дуэль со счетом 4−0.

Интриги в этой серии не получилось, пусть и казахстанская команда сражалась отчаянно, две из четырех встреч завершив овертаймами. Подвела же «Барыс» дисциплина: «инстинкт убийцы» в большинстве сделал свое дело, а кульминацией противостояния стало удаление игрока хозяев поля в овертайме четвертой встречи и 10-й из 17 голов «Магнитки» в численном преимуществе.

Зарипова, который в настоящий момент возглавляет и гонку снайперов плей-офф, и зачет бомбардиров, в четырех встречах забил семь голов и набрал восемь очков. Можно только предположить, насколько бы он оторвался от конкурентов, если бы серия продолжалась дольше.

И все же стоит выделить в составе «Магнитки» не только форварда-ветерана, но и все первое звено, где связку с Зариповым составляют Сергей Мозякин (он пропустил первую игру с «Барысом») и Ян Коварж — на его счету 12 из 17 шайб в серии.

«В чем секрет успеха первого звена? Да оно в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни играть», — говорил еще после серии с пекинским «Куньлунем» главный тренер магнитогорцев Илья Воробьев. То противостояние, кстати, продлилось на матч больше.

Серию с «Ак Барсом» «Магнитка» будет начинать на своем льду и самыми вероятными исходами в ней, по мнению букмекеров, являются счета 4−1 или 4−3 в пользу магнитогорцев.

Западная конференция

Главная сенсация четвертьфинала Кубка Гагарина состоялась на Западе, где на этой стадии завершил борьбу лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ — московский ЦСКА, уступивший со счетом 2−4 ярославскому «Локомотиву».

Свою клюшку к этому приложил и защитник «железнодорожников» Якуб Накладал, в шести матчах с ЦСКА набравший 7 (3 гола + 4 передачи) очков.

Самое же главное — то, как он справлялся со своими прямыми обязанностями: 29-летний чех не уходил в минус по показателю полезности ни в одном из матчей, а всего в серии принял на себя 11 бросков армейцев.

Вполне возможно, что ключевым в этом противостоянии стал даже не пятый матч, который «Локомотив» выиграл в гостях (2:1), а предыдущая встреча в Ярославле, выигранная хозяевами со счетом 5:1.

Именно тот матч положил начало серии из трех побед «Локомотива» над ЦСКА в первом для этих команд противостоянии в плей-офф, а также подтвердил традицию:

выигравшая регулярный чемпионат команда Кубок Гагарина не завоевывает. В последнем армейцы убедились в третий раз кряду.

Пятый матч серии стал определяющим еще и потому, что полученная в нем основным голкипером ярославцев Алексеем Мурыгиным мобилизовала команду, а также не игравшего до этого в нынешнем плей-офф второго вратаря «Локомотива» Александра Судницина. Он «на ноль» отыграл оставшийся период, а затем за два матча пропустил лишь две шайбы.

«Тяжелейшая серия, мы играли с лучшей командой последних лет в стране. Выстоять было сложно, поэтому победа вдвойне весома. В этой серии игроки проявили лучшие качества, поэтому мы и победили», — заявил наставник «Локомотива» Алексей Кудашов.

Тяжело ярославцам будет и в полуфинале, ведь там им предстоит скрестить клюшки с петербургским СКА, который уступил ЦСКА первую строчку в «регулярке» только по дополнительным показателям. Противостояние стартует 23 марта.

В составе СКА номинации КХЛ удостоится защитник Егор Рыков, принявший участие во всех пяти матчах серии с московским «Динамо» (4−1). На льду он в среднем проводил чуть более 11 минут, что не помешало ему быть признанным лучшим новичком.

Начала же команда Олега Знарка противостояние с бывшим клубом своего главного тренера неожиданно с домашнего поражения в овертайме (2:3), а хет-трик у гостей сделал Максим Карпов.

Следующая встреча в Петербурге осталась в памяти голом Андрей Кутейкина от красной линии, который пропустил Микко Коскинен. А ведь именно игра голкипера в начале этой встречи, когда бело-голубые, стремившиеся развить успех первого матча, заметно теснили питерскую «армию».

В итоге СКА выиграл второй матч дома (2:1), как и все оставшиеся противостояния серии.

Матчи в Москве, которые команда Знарка выиграла со счетом 4:2 и 4:1, запомнились тем, что в первом случае свой первый штраф «5+20» в КХЛ заработал главный джентльмен лиги Павел Дацюк, а во втором форвард гостей Сергей Широков «пообщался» с фанатами «Динамо», вызвав у них гамму не слишком смешанных чувств.

Точку в серии поставил новый матч в Питере, на которого не было главного тренера «Динамо» Сергея Орешкина: с диагнозом «гипертонический криз» он попал в больницу. На этот раз Коскинен обошелся без пропущенной с центра площадки шайбы и стал автором полноценного «сухаря» — СКА выиграл со счетом 2:0.

«Это жизнь, — ответил Знарок на вопрос о том, не тяжело ли играть против бывшей команды. — Сложновато, но как-то выходим из этого положения.

Друзья в клубе остались. И среди болельщиков, и среди ребят.

СКА полуфинальную серию Кубка Гагарина против «Локомотива» начнет на своем льду. Букмекеры же предполагают, что противостояние завершится в четырех или пяти встречах в пользу армейцев, оставляя весьма призрачные шансы ярославцам победить в шести или семи матчах.