ХК «Динамо» переедет на арену Чернышева по ходу сезона-2018/2019
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) должен будет проводить домашние матчи на арене Аркадия Чернышева, входящей в проект «ВТБ Арена парк», по ходу сезона-2018/2019. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.
«Планируется, что на хоккейную арену имени Аркадия Чернышева “Динамо” переедет по ходу сезона-2018/2019. И уже начиная с этого времени арена станет для клуба домашней», — сказал Перегудов.
По его словам, «строительство идет по плану, график выдерживается».
В настоящее время «Динамо» выступает на арене «ВТБ Ледовый дворец», расположенной на Автозаводской улице.
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