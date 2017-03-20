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20 марта 2017, 18:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Динамо» переедет на арену Чернышева по ходу сезона-2018/2019

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) должен будет проводить домашние матчи на арене Аркадия Чернышева, входящей в проект «ВТБ Арена парк», по ходу сезона-2018/2019. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

«Планируется, что на хоккейную арену имени Аркадия Чернышева “Динамо” переедет по ходу сезона-2018/2019. И уже начиная с этого времени арена станет для клуба домашней», — сказал Перегудов.

По его словам, «строительство идет по плану, график выдерживается».

В настоящее время «Динамо» выступает на арене «ВТБ Ледовый дворец», расположенной на Автозаводской улице.

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