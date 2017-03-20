ХК «Динамо» переедет на арену Чернышева по ходу сезона-2018/2019

«Планируется, что на хоккейную арену имени Аркадия Чернышева “Динамо” переедет по ходу сезона-2018/2019. И уже начиная с этого времени арена станет для клуба домашней», — сказал Перегудов.

По его словам, «строительство идет по плану, график выдерживается».

В настоящее время «Динамо» выступает на арене «ВТБ Ледовый дворец», расположенной на Автозаводской улице.