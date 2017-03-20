Леонид Вайсфельд: Переговоры с новым тренером «Салавата» вышли на финишную прямую

В начале марта команду покинул Игорь Захаркин.

— Мы уже остановились на одном кандидате, — сообщил Вайсфельд. — Переговоры с новым тренером вышли на финишную прямую.

— Как прокомментируете информацию об уходе Игоря Григоренко и Андрея Гаврилова и продлении контракта с Энвером Лисиным?

— Информацию об уходе Игоря Григоренко комментировать не буду. Контракт с Энвером Лисиным был продлен. Вратарь Андрей Гаврилов уходит из клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ).