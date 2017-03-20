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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29142580/
20 марта 2017, 18:21 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Леонид Вайсфельд: Переговоры с новым тренером «Салавата» вышли на финишную прямую

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» заявил, что главный тренер клуба будет назначен в ближайшее время.

В начале марта команду покинул Игорь Захаркин.

— Мы уже остановились на одном кандидате, — сообщил Вайсфельд. — Переговоры с новым тренером вышли на финишную прямую.

— Как прокомментируете информацию об уходе Игоря Григоренко и Андрея Гаврилова и продлении контракта с Энвером Лисиным?

— Информацию об уходе Игоря Григоренко комментировать не буду. Контракт с Энвером Лисиным был продлен. Вратарь Андрей Гаврилов уходит из клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ).

Салават Юлаев
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