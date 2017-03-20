Леонид Вайсфельд: Переговоры с новым тренером «Салавата» вышли на финишную прямую
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» заявил, что главный тренер клуба будет назначен в ближайшее время.
В начале марта команду покинул Игорь Захаркин.
— Мы уже остановились на одном кандидате, — сообщил Вайсфельд. — Переговоры с новым тренером вышли на финишную прямую.
— Как прокомментируете информацию об уходе Игоря Григоренко и Андрея Гаврилова и продлении контракта с Энвером Лисиным?
— Информацию об уходе Игоря Григоренко комментировать не буду. Контракт с Энвером Лисиным был продлен. Вратарь Андрей Гаврилов уходит из клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter