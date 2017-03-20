Капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко покинет команду

В клубе не будут продлевать соглашение с нападающим.



В минувшем сезоне Григоренко провёл за юлаевцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Коэффициент полезности — «-7». В плей-офф форвард сыграл пять встреч, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий — «+1».



По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением. Была информация, что он, как и швед Андреас Энгквист, с которым в «Салавате» расторгли контракт, может завершить профессиональную карьеру.