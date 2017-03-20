Капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко покинет команду
Как стало известно «Чемпионату» из источника, знакомого с ситуацией, 33-летний капитан уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко, чей контракт рассчитан до 30 апреля 2017 года, покинет команду.
В клубе не будут продлевать соглашение с нападающим.
В минувшем сезоне Григоренко провёл за юлаевцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Коэффициент полезности — «-7». В
По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл
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