Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29141339/
20 марта 2017, 16:51 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко покинет команду

Как стало известно «Чемпионату» из источника, знакомого с ситуацией, 33-летний капитан уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко, чей контракт рассчитан до 30 апреля 2017 года, покинет команду.

В клубе не будут продлевать соглашение с нападающим.

В минувшем сезоне Григоренко провёл за юлаевцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Коэффициент полезности — «-7». В плей-офф форвард сыграл пять встреч, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий — «+1».

По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением. Была информация, что он, как и швед Андреас Энгквист, с которым в «Салавате» расторгли контракт, может завершить профессиональную карьеру.

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Эркка Вестерлунд: «Салават Юлаев»? Пока мне нечего комментировать

Известный специалист Эркка Вестерлунд отказался комментировать возможное назначение на пост главного тренера «Салавата Юлаева». Ранее Игорь Захаркин покинул клуб после вылета в первом раунде плей-офф КХЛ.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ