Швед Тёммернес может продолжить карьеру в ЦСКА

Ранее шведская пресса отправляла 26-летнего хоккеиста в «Сочи», где играет его друг Оскар Фантенберг. Среди клубов КХЛ именно ЦСКА проявляет наибольшую заинтересованность в игроке, но сам Тёммернес раздумывает ещё над предложением швейцарских клубов.



В регулярном чемпионате Шведской хоккейной лиги Тёммернес, выступающий за «Фрёлунду», набрал 39 (8+31) очков в 49 матчах и стал восьмым бомбардиром.



ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» во втором раунде плей-офф КХЛ со счётом 2−4 в серии.