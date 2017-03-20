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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29140907/
20 марта 2017, 16:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Швед Тёммернес может продолжить карьеру в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», шведский защитник Хенрик Тёммернес в следующем сезоне может стать игроком московского ЦСКА.

Ранее шведская пресса отправляла 26-летнего хоккеиста в «Сочи», где играет его друг Оскар Фантенберг. Среди клубов КХЛ именно ЦСКА проявляет наибольшую заинтересованность в игроке, но сам Тёммернес раздумывает ещё над предложением швейцарских клубов.

В регулярном чемпионате Шведской хоккейной лиги Тёммернес, выступающий за «Фрёлунду», набрал 39 (8+31) очков в 49 матчах и стал восьмым бомбардиром.

ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» во втором раунде плей-офф КХЛ со счётом 2−4 в серии.

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