Рельсы, ведущие в тупик. ЦСКА Квартальнова изжил себя?
После вылета от «Локомотива» заговорили о том, что в ЦСКА может вернуться Вячеслав Быков. Почему модель Дмитрия Квартальнова зашла в тупик?
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Хоккей — игра чертовски стремительная. И не только в смысле скорости перемещения игроков по льду. Правила порой меняются настолько часто, что футболу, где
Всего
Провал ЦСКА (а вылет лучшей команды регулярного чемпионата уже во втором раунде — это именно провал) был очень важен для понимания того, стоит ли говорить о кризисе жанра или же обобщения здесь неуместны. Неудача одной команды — это частный случай, который может быть совсем не связан с тренерской концепцией.
Перед тем как Квартальнов с ЦСКА потерпел поражение от «Локомотива», Скудра с «Торпедо» не смог преодолеть барьер первого раунда, а Скабелка с «Сибирью» и вовсе остался за чертой
ЦСКА, как и его
Чем дольше Квартальнов работал с ЦСКА, тем более закостенелой, зажатой становилась команда.
Не стоит удивляться, что в ЦСКА не нашлось нового Радулова. В тех жёстких рамках, что ставит главный тренер «армейцев», он и не мог появиться.
И ведь не скажешь, что «Локомотив» — самая комбинационная команда в лиге. Совсем недавно Алексея Кудашова обвиняли в излишней схематичности. Ярославцы по игровому менталитету скорее ближе к самому ЦСКА, чем к «Салавату Юлаеву» или, скажем, «Магнитке». Однако на фоне команды Квартальнова они выглядели чуть ли не адептами советского хоккея, настолько больше в их действиях было мысли, хитрости и игроцкого задора. Пока москвичи пытались прорваться в финал конференции напролом, стуча в одну точку, ярославцы привнесли в игру разнообразие. Кудашов, в отличие от Квартальнова, показал себя гибким тренером.
Разговоры о возвращении Вячеслава Быкова в ЦСКА появились не на пустом месте. Ещё в феврале, когда «армейцы» шли к победе в регулярном чемпионате, осторожно заговорили о том, что такая рокировка возможна в случае провала московского клуба. Теперь, когда третья попытка взять Кубок Гагарина признана неудачной, это может стать реальностью. Быков — основной кандидат на пост главного тренера «армейцев», но есть и альтернативные варианты. В том числе нельзя исключать, что Квартальнов сохранит свою должность, тем более что он связан с ЦСКА контрактом. Однако некоторые косвенные признаки указывают на то, что у одного из богатейших хоккейных клубов страны появится новый рулевой.
В хоккейном мире уже не секрет, что в межсезонье ЦСКА пополнится четырьмя молодыми форвардами: из «Сибири» в столицу переедут Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов, а из «Салавата Юлаева» — Кирилл Капризов. Из этого квартета Квартальнов работал только с Шумаковым и, по сути, подарил тому билет в большой хоккей. С Шалуновым, который обладает хорошими габаритами, Дмитрий Вячеславович, допустим, сработается. А вот Окулов и Капризов — игроки совершенно не его формата. Таких ребят, как правило, мясорубка ЦСКА выплёвывает, изрядно потрепав. Зачем же москвичам игроки, которые категорически не подходят под их модель игры?
Насколько нам известно, ни по Капризову, ни по Окулову руководство ЦСКА с Квартальновым не советовалось. От новокузнечанина, который стал сенсацией этого сезона, главный тренер «армейцев» отказался ещё прошлым летом, хотя возможность перехватить его у «Салавата» была. Не видит Квартальнов смысла и в приобретении новосибирца, полагая, что он ещё слишком сырой для
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