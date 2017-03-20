7 игроков из второго раунда плей-офф, способных усилить сборную России
Эти игроки вылетели вместе со своими командами из Кубка Гагарина. Но сезон для них вряд ли закончен, так как они могут пригодиться сборной.
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Илья Сорокин (ЦСКА)
Много говорят о так называемом синдроме второго сезона, когда игроки, ярко дебютировавшие в предыдущем чемпионате, в следующем выступают уже не столь уверенно. Так вот эта история не про Илью. Молодой голкипер, звезда которого начала загораться по ходу предыдущего сезона, не сбавил оборотов, ещё прочнее застолбил за собой место основного вратаря ЦСКА, а также продолжил вызываться в сборную страны. Его часто сравнивали с Шестёркиным, но по ходу чемпионата Игорь отправился в запас, уступив место в воротах более опытному Коскинену, а вот воспитанник новокузнецкого хоккея своей позиции в основном составе Фасту не отдал, разделив его пополам лишь на время серии с «Локомотивом». Сорокин и его способности отлично известны тренерскому штабу сборной, так что, думается, без приглашения в команду он не останется.
Александр Ерёменко («Динамо» Москва)
Проходят годы, а вратарь московского «Динамо»
Богдан Киселевич (ЦСКА)
На протяжении нескольких последних лет регулярно вызывается в стан сборной России. Вот и на этот раз Олег Знарок и его тренерский штаб вряд ли откажутся от его услуг. Богдан прекрасно известен не только как надёжный игрок обороны, который прогрессирует год от года, но и как защитник с атакующими навыками, которые особенно проявились в этом розыгрыше Кубка Гагарина, где он стал лучшим бомбардиром ЦСКА. На высоком уровне защитник провёл и регулярный чемпионат, став лучшим бомбардиром команды среди игроков своего амплуа и абсолютным лидером по объёму игрового времени по ходу всего сезона. Несмотря на ранний вылет ЦСКА из
Антон Бурдасов («Авангард»)
Спустя год с лишним после того, как Антон сменил питерскую прописку на омскую, можно с уверенностью сказать, что этот переход пошёл ему на пользу. С нынешним подбором исполнителей, ориентированных на атаку, в «армейской» команде ему было бы трудно пробиться в лидирующие звенья, а в «Авангарде», несмотря на то что во время кубковых баталий форвард чаще всего выходил в третьем звене, он стал одним из лидеров команды в плане результативности. Вообще, Бурдасов в целом неплохо провёл текущий сезон, а особенно его первую половину, о чём свидетельствует то, что, по мнению читателей «Чемпионата», экспертов и журналистов, он стал лучшим игроком декабря. «Ястребы» вылетели, а это значит, что форвард уже сейчас свободен для приглашения на сборы национальной команды.
Валерий Ничушкин (ЦСКА)
Год для Валерия получился не из простых, но, впрочем, в его пока не самой долгой карьере уже было достаточно сложных моментов,
Максим Карпов («Динамо» Москва)
Бенефисом ещё одного представителя челябинской школы хоккея в этом
Иван Телегин (ЦСКА)
Телегин по ходу текущего сезона вовсе не отличался
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