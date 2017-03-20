Бюджет ХК «Сибирь» на следующий сезон останется на уровне текущего

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В сезоне-2015/16 бюджет клуба составлял около 420 млн рублей, точных финансовых данных о сезоне-2016/17 пока нет.

17 марта в «Сибири» прошло заседание наблюдательного совета клуба. «Был утвержден бюджет — он будет на уровне этого сезона», — сказал Фастовский.

По окончании сезона закончатся контракты у лучших бомбардиров команды в этом сезоне Максима Шалунова и Сергея Шумакова, которые, по информации СМИ, перейдут в ЦСКА. Также сообщается, что может перейти в армейский клуб еще один лидер команды Константин Окулов. При этом, по словам Фастовского, речи об уходе капитана команды Степана Санникова не идет.

«Санников ни при чем в этом списке, а все остальное — это работа клуба. Да, люди развиваются, уходят на другой уровень финансовых притязаний», — отметил он.