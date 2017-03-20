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20 марта 2017, 14:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Бюджет ХК «Сибирь» на следующий сезон останется на уровне текущего

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бюджет хоккейного клуба «Сибирь» на сезон-2017/18 останется на уровне нынешнего. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

В сезоне-2015/16 бюджет клуба составлял около 420 млн рублей точных финансовых данных о сезоне-2016/17 пока нет. Увеличить
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В сезоне-2015/16 бюджет клуба составлял около 420 млн рублей, точных финансовых данных о сезоне-2016/17 пока нет.

17 марта в «Сибири» прошло заседание наблюдательного совета клуба. «Был утвержден бюджет — он будет на уровне этого сезона», — сказал Фастовский.

По окончании сезона закончатся контракты у лучших бомбардиров команды в этом сезоне Максима Шалунова и Сергея Шумакова, которые, по информации СМИ, перейдут в ЦСКА. Также сообщается, что может перейти в армейский клуб еще один лидер команды Константин Окулов. При этом, по словам Фастовского, речи об уходе капитана команды Степана Санникова не идет.

«Санников ни при чем в этом списке, а все остальное — это работа клуба. Да, люди развиваются, уходят на другой уровень финансовых притязаний», — отметил он.

По завершении регулярного чемпионата, по итогам которого «Сибирь» не вышла в плей-офф, контракт с клубом расторг главный тренер Андрей Скабелка. «До конца марта вопрос с главным тренером будет решен», — сообщил Фастовский.

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