Бюджет ХК «Сибирь» на следующий сезон останется на уровне текущего
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бюджет хоккейного клуба «Сибирь» на сезон-2017/18 останется на уровне нынешнего. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.
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В сезоне-2015/16 бюджет клуба составлял около 420 млн рублей, точных финансовых данных о сезоне-2016/17 пока нет.
17 марта в «Сибири» прошло заседание наблюдательного совета клуба. «Был утвержден бюджет — он будет на уровне этого сезона», — сказал Фастовский.
По окончании сезона закончатся контракты у лучших бомбардиров команды в этом сезоне Максима Шалунова и Сергея Шумакова, которые, по информации СМИ, перейдут в ЦСКА. Также сообщается, что может перейти в армейский клуб еще один лидер команды Константин Окулов. При этом, по словам Фастовского, речи об уходе капитана команды Степана Санникова не идет.
«Санников ни при чем в этом списке, а все остальное — это работа клуба. Да, люди развиваются, уходят на другой уровень финансовых притязаний», — отметил он.
По завершении регулярного чемпионата, по итогам которого «Сибирь» не вышла в
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