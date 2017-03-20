Гарипов, Накладал, Зарипов и Рыков — лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ
Определены лучшие игроки второго раунда
плей-офф КХЛ.
Лучшим вратарём признан Эмиль Гарипов («Ак Барс»), одержавший с командой четыре победы в серии с «Авангардом», в том числе две — на ноль. Гарипов отразил 94,54% бросков при коэффициенте надёжности 1,62. Гарипов провёл на площадке 370,11 минуты — больше, чем
Лучшим защитником признан Якуб Накладал («Локомотив»), в шести матчах с ЦСКА набравший 7 (3+4) очков. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». Накладал провёл семь силовых приёмов и заблокировал 11 бросков.
Лучшим нападающим признан Данис Зарипов («Металлург» Мг), оформивший по ходу второго раунда два
Лучшим новичком признан защитник Егор Рыков (СКА), принявший участие во всех пяти матчах серии с московским «Динамо». Рыков в среднем проводил на льду 11 минут 10 секунд и заблокировал пять бросков. Защитник завершил серию с показателем полезности «0».
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