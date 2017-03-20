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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29138358/
20 марта 2017, 13:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гарипов, Накладал, Зарипов и Рыков — лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ

Определены лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ.

Лучшим вратарём признан Эмиль Гарипов («Ак Барс»), одержавший с командой четыре победы в серии с «Авангардом», в том числе две — на ноль. Гарипов отразил 94,54% бросков при коэффициенте надёжности 1,62. Гарипов провёл на площадке 370,11 минуты — больше, чем какой-либо другой голкипер.

Лучшим защитником признан Якуб Накладал («Локомотив»), в шести матчах с ЦСКА набравший 7 (3+4) очков. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». Накладал провёл семь силовых приёмов и заблокировал 11 бросков.

Лучшим нападающим признан Данис Зарипов («Металлург» Мг), оформивший по ходу второго раунда два хет-трика в ворота «Барыса». Всего на счету Зарипова по итогам серии восемь очков (7+1), по воротам противника он нанёс 18 бросков. Нападающий «Магнитки» возглавляет гонку снайперов и бомбардиров плей-офф — у него 17 очков (11+6).

Лучшим новичком признан защитник Егор Рыков (СКА), принявший участие во всех пяти матчах серии с московским «Динамо». Рыков в среднем проводил на льду 11 минут 10 секунд и заблокировал пять бросков. Защитник завершил серию с показателем полезности «0».
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