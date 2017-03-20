Новый тренер ХК «Куньлунь» Кинэн приступит к тренировкам 22 марта
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Майк Кинэн приступит к тренировкам с командой в среду. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе пекинской команды.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу было официально объявлено о приходе канадского специалиста на пост главного тренера команды. Предыдущий наставник «Куньлуня» Владимир
«Кинэн приедет в Пекин во вторник, а в среду приступит к тренировкам с командой, — сообщили в
Под руководством
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