Новый тренер ХК «Куньлунь» Кинэн приступит к тренировкам 22 марта

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В субботу было официально объявлено о приходе канадского специалиста на пост главного тренера команды. Предыдущий наставник «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший расторг соглашение с клубом по обоюдному согласию, официально это произошло в понедельник.

«Кинэн приедет в Пекин во вторник, а в среду приступит к тренировкам с командой, — сообщили в пресс-службе. — Сейчас команда уже тренируется под руководством Алексея Тертышного и Олега Горбенко, у которых контракты действуют еще на год».