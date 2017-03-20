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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29136901/
20 марта 2017, 12:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Новый тренер ХК «Куньлунь» Кинэн приступит к тренировкам 22 марта

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Майк Кинэн приступит к тренировкам с командой в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пекинской команды.

Сейчас команда уже тренируется под руководством Алексея Тертышного и Олега Горбенко. Увеличить
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В субботу было официально объявлено о приходе канадского специалиста на пост главного тренера команды. Предыдущий наставник «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший расторг соглашение с клубом по обоюдному согласию, официально это произошло в понедельник.

«Кинэн приедет в Пекин во вторник, а в среду приступит к тренировкам с командой, — сообщили в пресс-службе. — Сейчас команда уже тренируется под руководством Алексея Тертышного и Олега Горбенко, у которых контракты действуют еще на год».

Под руководством Юрзинова-младшего «Куньлунь» в дебютном сезоне в Континентальной хоккейной лиге вышел в плей-офф.

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