«Авангард»: Не всё задуманное получилось, но мы были одной семьёй

19 марта омская команда разгромно проиграла «Ак Барсу» в шестом матче четвертьфинальной серии (0:5) и вылетела из плей-офф. За три сезона омичи прошли три кубковых раунда, команду за это время возглавляли три тренера.



«Уважаемые болельщики!



В этом сезоне у нас подобралась отличная команда — дружная, боевая. У нас была общая цель, и мы шли к ней. Да, мы совершали ошибки, но исправляли их, двигались дальше, вперёд, бились до конца каждую секунду каждого матча на каждом сантиметре льда. Мы всегда помнили о том, для кого играем, и поддержка преданных болельщиков давала нам энергию для преодоления самых сложных преград. Вы всегда были с нами: и во времена успехов, и во времена неудач. Спасибо вам за это! Спасибо тренерскому штабу, врачам, персоналу за все усилия и помощь.



Пусть не всё задуманное получилось, но мы были одной семьёй. Впереди новый сезон и новые победы, главные победы! Одержим их вместе», — сказано на официальном сайте клуба.