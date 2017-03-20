Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29134589/
20 марта 2017, 9:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Голкипер Максим Третьяк продолжит выступление за ХК «Адмирал»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вратарь Максим Третьяк продолжит выступать за хоккейный клуб «Адмирал» в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил гендиректор владивостокцев Камил Гаджиев.

Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17 и провел за владивостокцев четыре матча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Комплектованием команды занимается генеральный менеджер Ильдар Мухометов. Из бесед с ним мне стало понятно, что клуб высоко оценивает Третьяка и рассчитывает на него. Лично мое мнение, что он у нас в клубе находится на за свою громкую фамилию. Третьяк закрепился, это не пиар-ход», — подчеркнул Гаджиев.

Третьяк дебютировал в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2016/17. Всего 20-летний вратарь провел четыре матча, в которых одержал одну победу при проценте отраженных бросков 91,5 и коэффициенте надежности 2,29. Также голкипер выступал за фарм-клуб «Адмирала» «Сахалин».

Владивостокцы завершили регулярный чемпионат КХЛ на седьмом месте в таблице Восточной конференции, опередив ставшую девятой «Сибирь» на три очка. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда уступила в серии омскому «Авангарду» со счетом 2−4.

Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Бюджет ХК «Адмирал» в сезоне-2017/18 составит более 1 млрд рублей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Бюджет клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» в сезоне-2017/18 составит более 1 млрд рублей, сокращен он не будет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор владивостокского клуба Камил Гаджиев.
Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Теннисистка Веснина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA

Федун сообщил, что находится в предвкушении ближайших матчей сборной России по футболу

"Чикаго" забросил три шайбы за 34 секунды и вырвал победу у "Колорадо" в матче НХЛ