Голкипер Максим Третьяк продолжит выступление за ХК «Адмирал»

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«Комплектованием команды занимается генеральный менеджер Ильдар Мухометов. Из бесед с ним мне стало понятно, что клуб высоко оценивает Третьяка и рассчитывает на него. Лично мое мнение, что он у нас в клубе находится на за свою громкую фамилию. Третьяк закрепился, это не пиар-ход», — подчеркнул Гаджиев.

Третьяк дебютировал в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2016/17. Всего 20-летний вратарь провел четыре матча, в которых одержал одну победу при проценте отраженных бросков 91,5 и коэффициенте надежности 2,29. Также голкипер выступал за фарм-клуб «Адмирала» «Сахалин».

Владивостокцы завершили регулярный чемпионат КХЛ на седьмом месте в таблице Восточной конференции, опередив ставшую девятой «Сибирь» на три очка. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда уступила в серии омскому «Авангарду» со счетом 2−4.