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20 марта 2017, 9:14 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Скабелка возглавит «Авангард», помощниками станут Копать и Бердников

«Чемпионату» из источника, близкого к клубу, стал известен состав нового тренерского штаба «Авангарда».

Чемпионату из источника близкого к клубу стал известен состав нового тренерского штаба Авангарда. Увеличить
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Главным тренером омского клуба станет бывший наставник «Сибири» Андрей Скабелка, который сменит Фёдора Канарейкина. В тренерский штаб Скабелки войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.

Сергей Бредников является воспитанником омского хоккея, а до недавнего времени возглавлял новокузнецкий «Металлург». Владимир Копать — соотечественник Скабелки, бывший игрок сборной Беларуси, который известен как автор шайбы в ворота Швеции на Олимпиаде в Солт-Лей-Сити. В качестве тренера он работал помощником в «Гомеле», минском «Динамо» и молодёжной сборной Беларуси. Дмитрий Рябыкин останется в клубе и будет работать с защитниками, а на роль тренера вратарей будет приглашён Николай Мишин — тренер, воспитавший Илью Сорокина и Ивана Налимова, а в сезоне-2016/17 работавший в «Амуре».

Андрей Скабелка ушёл в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф. «Авангард» под управлением Фёдора Канарейкина занял 2-е место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунда розыгрыша Кубка Гагарина от «Ак Барса».

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