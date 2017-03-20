Скабелка возглавит «Авангард», помощниками станут Копать и Бердников
«Чемпионату» из источника, близкого к клубу, стал известен состав нового тренерского штаба «Авангарда».
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Главным тренером омского клуба станет бывший наставник «Сибири» Андрей Скабелка, который сменит Фёдора Канарейкина. В тренерский штаб Скабелки войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.
Сергей Бредников является воспитанником омского хоккея, а до недавнего времени возглавлял новокузнецкий «Металлург». Владимир Копать — соотечественник Скабелки, бывший игрок сборной Беларуси, который известен как автор шайбы в ворота Швеции на Олимпиаде в
Андрей Скабелка ушёл в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того как новосибирская команда под его руководством не вышла в
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