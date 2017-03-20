Скабелка возглавит «Авангард», помощниками станут Копать и Бердников

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Главным тренером омского клуба станет бывший наставник «Сибири» Андрей Скабелка, который сменит Фёдора Канарейкина. В тренерский штаб Скабелки войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.

