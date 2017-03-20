Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29134430/
20 марта 2017, 9:03 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Бюджет ХК «Адмирал» в сезоне-2017/18 составит более 1 млрд рублей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Бюджет клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» в сезоне-2017/18 составит более 1 млрд рублей, сокращен он не будет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор владивостокского клуба Камил Гаджиев.

«Бюджет особенно корректировке не подлежит, если появится возможность его увеличить — это добавит плюсов команде, — сказал он. — Бюджет достаточно стандартный, он всегда составлял более миллиарда рублей. Есть ощущение, что это те цифры, которые позволяют играть в качественный хоккей».

«Адмирал» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17 на седьмом месте в таблице Восточной конференции, опередив ставшую девятой «Сибирь» на три очка. В Кубке Гагарина команда завершила борьбу в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счетом 2−4 в серии.

Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Теннисистка Веснина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA

Федун сообщил, что находится в предвкушении ближайших матчей сборной России по футболу

"Чикаго" забросил три шайбы за 34 секунды и вырвал победу у "Колорадо" в матче НХЛ