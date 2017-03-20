Бюджет ХК «Адмирал» в сезоне-2017/18 составит более 1 млрд рублей

«Бюджет особенно корректировке не подлежит, если появится возможность его увеличить — это добавит плюсов команде, — сказал он. — Бюджет достаточно стандартный, он всегда составлял более миллиарда рублей. Есть ощущение, что это те цифры, которые позволяют играть в качественный хоккей».

«Адмирал» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17 на седьмом месте в таблице Восточной конференции, опередив ставшую девятой «Сибирь» на три очка. В Кубке Гагарина команда завершила борьбу в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счетом 2−4 в серии.