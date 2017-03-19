Мягкие игрушки. Самый некубковый топ-клуб КХЛ

Безвольное поражение в последнем матче серии — лучшая иллюстрация в отношении того, на что мог претендовать «Авангард» в нынешнем плей-офф. Когда надо было достать из себя все и лечь костьми, омская команда превратилась в мягкую игрушку и была разорвана соперником на куски. Год назад «Салават» получил болезненный разгром в Казани в шестой игре со счетом 0:8, но все-таки прошел дальше. Сейчас совсем не тот случай. У нынешней версии «Авангарда» шансов выступить лучше изначально было немного. И дело здесь не только в «Ак Барсе», показавшем очень цельную и сбалансированную игру.

Еще в первом раунде омская команда намучилась с «Адмиралом». При всем уважении к «морякам», фаворит имел достаточно класса, чтобы не затягивать серию и устраивать себе два перелета на Дальний Восток. Такие поездки неизбежно сказываются в дальнейшем, когда речь идет о физическом состоянии хоккеистов и их восстановлении. В этой связи не кажется случайным, что выступление «Авангарда» в плей-офф получилось волнообразным: неудачные матчи сменялись хорошими и наоборот. Со стороны показалось, что из 12 проведенных игр на максимуме омские хоккеисты провели от силы половину.

У главного тренера Федора Канарейкина было достаточно времени в регулярном сезоне, чтобы поэкспериментировать со звеньями, отладить игру в большинстве, провести нужные обмены и определиться с сочетаниями. Однако в кубковых матчах «Авангард» лихорадило не переставая. Разве в такой ситуации поражение от «Ак Барса» должно удивлять? Все было закономерно как «дважды два» в таблице умножения. Казанцы, не обладая сумасшедшим подбором игроков, имея в составе от силы пару звезд, выглядели единой командой, цеплявшейся за результат в любом эпизоде. Этого по нынешним временам вполне достаточно, чтобы выходить в финал конференции. «Авангард» имел достаточно ресурсов, чтобы, по любимому выражению главного тренера Федора Канарейкина, «сработать» не хуже.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Красиво, не так ли? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%9A%D0%91%D0%90%D0%92%D0%93?src=hash">#АКБАВГ</a> <a href="https://t.co/ROofxTWkdF">pic.twitter.com/ROofxTWkdF</a></p>— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) <a href="https://twitter.com/hcakbars/status/843504883437375488">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С исторической точки зрения в раннем вылете омской команды нет ничего удивительного. За девять лет существования КХЛ «Авангард», который постоянно относят к фаворитам сезона, всего один раз продвинулся дальше второго раунда. Меняются руководители, приходят новые тренеры и хоккеисты. Постоянными остаются только большие амбиции и высокие задачи. На выходе все по-прежнему печально. Выкрутиться из замкнутого круга реально. В Омске нужно сделать всего одну вещь — угадать с фигурой главного тренера. Остальное составляющие для успеха есть: хорошее финансовое положение, вменяемое руководство, качественный состав.

Канарейкин в клубе не останется с вероятностью, близкой к 100 процентам. Выбор его преемника нельзя назвать рулеткой. Критерии очевидны. «Авангарду» в первую очередь необходим тренер, который сможет выстроить систему. Этого клубу не хватает долгое время, если не считать первого этапа пребывания в Омске финна Раймо Сумманена. На рынке есть Андрей Скабелка и Вячеслав Буцаев, реален вариант, при котором свободным станет и Дмитрий Квартальнов. Выбор есть, главное — вновь не ошибиться.

Михаил ЗИСЛИС.