Мягкие игрушки. Самый некубковый топ-клуб КХЛ
«СЭ» рассказывает об итогах выступления омского клуба в Кубке Гагарина.
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Безвольное поражение в последнем матче серии — лучшая иллюстрация в отношении того, на что мог претендовать «Авангард» в нынешнем
Еще в первом раунде омская команда намучилась с «Адмиралом». При всем уважении к «морякам», фаворит имел достаточно класса, чтобы не затягивать серию и устраивать себе два перелета на Дальний Восток. Такие поездки неизбежно сказываются в дальнейшем, когда речь идет о физическом состоянии хоккеистов и их восстановлении. В этой связи не кажется случайным, что выступление «Авангарда» в
У главного тренера Федора Канарейкина было достаточно времени в регулярном сезоне, чтобы поэкспериментировать со звеньями, отладить игру в большинстве, провести нужные обмены и определиться с сочетаниями. Однако в кубковых матчах «Авангард» лихорадило не переставая. Разве в такой ситуации поражение от «Ак Барса» должно удивлять? Все было закономерно как «дважды два» в таблице умножения. Казанцы, не обладая сумасшедшим подбором игроков, имея в составе от силы пару звезд, выглядели единой командой, цеплявшейся за результат в любом эпизоде. Этого по нынешним временам вполне достаточно, чтобы выходить в финал конференции. «Авангард» имел достаточно ресурсов, чтобы, по любимому выражению главного тренера Федора Канарейкина, «сработать» не хуже.
С исторической точки зрения в раннем вылете омской команды нет ничего удивительного. За девять лет существования КХЛ «Авангард», который постоянно относят к фаворитам сезона, всего один раз продвинулся дальше второго раунда. Меняются руководители, приходят новые тренеры и хоккеисты. Постоянными остаются только большие амбиции и высокие задачи. На выходе все
Канарейкин в клубе не останется с вероятностью, близкой к 100 процентам. Выбор его преемника нельзя назвать рулеткой. Критерии очевидны. «Авангарду» в первую очередь необходим тренер, который сможет выстроить систему. Этого клубу не хватает долгое время, если не считать первого этапа пребывания в Омске финна Раймо Сумманена. На рынке есть Андрей Скабелка и Вячеслав Буцаев, реален вариант, при котором свободным станет и Дмитрий Квартальнов. Выбор есть, главное — вновь не ошибиться.
Михаил ЗИСЛИС.
|19.03.2017 17:00
|Зрители 8035
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Татнефть Арена"
|Зинэтула Билялетдинов
|Федор Канарейкин
|Эмиль Гарипов
|Доминик Фурх 40:00 (О. Шилин 40:00)
|1-й период
|Эрик Густафссон
|03:03
|04:08
|Федор Малыхин (Дж. Азеведо, В. Ткачев)
|17:00
|Андрей Чибисов
|Юнас Анелев
|17:00
|2-й период
|20:31
|Джастин Азеведо
|Петр Хохряков
|24:40
|25:20
|Иржи Секач (В. Ткачев, Ф. Малыхин)
|26:46
|Артем Лукоянов (С. Захарчук, Ф. Малыхин)
|Сергей Орлов
|29:33
|Сергей Орлов
|29:33
|Сергей Орлов
|29:33
|34:00
|Владимир Ткачев (А. Чибисов, С. Захарчук)
|3-й период
|48:23
|Андрей Попов
|48:23
|Андрей Попов
|Владимир Соботка
|50:33
|Валентин Пьянов
|52:03
|53:13
|53:27
|Альберт Яруллин (Д. Мусин, И. Секач)
|55:46
|Андрей Чибисов
|58:52
|Федор Малыхин
|Виталий Меньшиков
|58:52
|Антон Бурдасов
|59:18
|20
|Штрафное время
|30
|8
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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