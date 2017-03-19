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19 марта 2017, 21:28 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Мягкие игрушки. Самый некубковый топ-клуб КХЛ

«СЭ» рассказывает об итогах выступления омского клуба в Кубке Гагарина.

СЭ рассказывает об итогах выступления омского клуба в Кубке <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
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Безвольное поражение в последнем матче серии — лучшая иллюстрация в отношении того, на что мог претендовать «Авангард» в нынешнем плей-офф. Когда надо было достать из себя все и лечь костьми, омская команда превратилась в мягкую игрушку и была разорвана соперником на куски. Год назад «Салават» получил болезненный разгром в Казани в шестой игре со счетом 0:8, но все-таки прошел дальше. Сейчас совсем не тот случай. У нынешней версии «Авангарда» шансов выступить лучше изначально было немного. И дело здесь не только в «Ак Барсе», показавшем очень цельную и сбалансированную игру.

Еще в первом раунде омская команда намучилась с «Адмиралом». При всем уважении к «морякам», фаворит имел достаточно класса, чтобы не затягивать серию и устраивать себе два перелета на Дальний Восток. Такие поездки неизбежно сказываются в дальнейшем, когда речь идет о физическом состоянии хоккеистов и их восстановлении. В этой связи не кажется случайным, что выступление «Авангарда» в плей-офф получилось волнообразным: неудачные матчи сменялись хорошими и наоборот. Со стороны показалось, что из 12 проведенных игр на максимуме омские хоккеисты провели от силы половину.

У главного тренера Федора Канарейкина было достаточно времени в регулярном сезоне, чтобы поэкспериментировать со звеньями, отладить игру в большинстве, провести нужные обмены и определиться с сочетаниями. Однако в кубковых матчах «Авангард» лихорадило не переставая. Разве в такой ситуации поражение от «Ак Барса» должно удивлять? Все было закономерно как «дважды два» в таблице умножения. Казанцы, не обладая сумасшедшим подбором игроков, имея в составе от силы пару звезд, выглядели единой командой, цеплявшейся за результат в любом эпизоде. Этого по нынешним временам вполне достаточно, чтобы выходить в финал конференции. «Авангард» имел достаточно ресурсов, чтобы, по любимому выражению главного тренера Федора Канарейкина, «сработать» не хуже.

С исторической точки зрения в раннем вылете омской команды нет ничего удивительного. За девять лет существования КХЛ «Авангард», который постоянно относят к фаворитам сезона, всего один раз продвинулся дальше второго раунда. Меняются руководители, приходят новые тренеры и хоккеисты. Постоянными остаются только большие амбиции и высокие задачи. На выходе все по-прежнему печально. Выкрутиться из замкнутого круга реально. В Омске нужно сделать всего одну вещь — угадать с фигурой главного тренера. Остальное составляющие для успеха есть: хорошее финансовое положение, вменяемое руководство, качественный состав.

Канарейкин в клубе не останется с вероятностью, близкой к 100 процентам. Выбор его преемника нельзя назвать рулеткой. Критерии очевидны. «Авангарду» в первую очередь необходим тренер, который сможет выстроить систему. Этого клубу не хватает долгое время, если не считать первого этапа пребывания в Омске финна Раймо Сумманена. На рынке есть Андрей Скабелка и Вячеслав Буцаев, реален вариант, при котором свободным станет и Дмитрий Квартальнов. Выбор есть, главное — вновь не ошибиться.

Михаил ЗИСЛИС.

19.03.2017 17:00 Зрители 8035 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 5:0 Авангард
(1:0, 3:0, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Федор Канарейкин
Вратари
Эмиль Гарипов Доминик Фурх 40:00 (О. Шилин 40:00)
1-й период
Эрик Густафссон 03:03
04:08 Федор Малыхин (Дж. Азеведо, В. Ткачев)
17:00 Андрей Чибисов
Юнас Анелев 17:00
2-й период
20:31 Джастин Азеведо
Петр Хохряков 24:40
25:20 Иржи Секач (В. Ткачев, Ф. Малыхин)
26:46 Артем Лукоянов (С. Захарчук, Ф. Малыхин)
Сергей Орлов 29:33
Сергей Орлов 29:33
Сергей Орлов 29:33
34:00 Владимир Ткачев (А. Чибисов, С. Захарчук)
3-й период
48:23 Андрей Попов
48:23 Андрей Попов
Владимир Соботка 50:33
Валентин Пьянов 52:03
53:13
53:27 Альберт Яруллин (Д. Мусин, И. Секач)
55:46 Андрей Чибисов
58:52 Федор Малыхин
Виталий Меньшиков 58:52
Антон Бурдасов 59:18
Статистика
20 Штрафное время 30
8 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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