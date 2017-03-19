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ПРОЩАЙ, МЭТР

Шестой матч серии «Авангард» — «Ак Барс» стал первой игрой после новости о невосполнимой утрате. От нас ушел Сергей Наилич. Он так и не узнает имени обладателя Кубка Гагарина. Трибуны «Татнефть-арены» простились с мэтром минутой молчания и продолжительными овациями. На видеокубе крутились фотографии. Вот Гимаев с микрофоном, а вот он в коньках на льду в форме «Легенд хоккея» … В зале воцарилась поистине гробовая тишина. А его голос все это время звучал в ушах девяти тысяч зрителей.

ХОД БИЛЛА

Пятый матч серии в Омске был показательным. Несмотря на внешнюю фундаментальность схемы Билялетдинова, он показал всю ее хрупкость и зыбкость. Если «Ак Барс» пропускает первым, то болельщикам Казани можно тушить свет. Сам тренер в эти минуты жует жвачку так неистово, что даже сэр Алекс Фергюсон отдыхает.

На этой стадии команды уже вдоль и поперек изучили друг друга, поэтому надо было удивлять. Тренер казанцев решился на дикий ход — в запасе остался капитан Александр Свитов. Но и это еще не все: Билялетдинов разбил свою главную тройку — Ткачев-Секач-Азеведо. Но все эти тактические уловки меркнут по сравнению с тем настроем, с каким «барсы» вышли на лед. Возникало такое чувство, словно наставник привязал каждого к стулу.

Хохряков и Голубев сцепились уже на первом же вбрасывании! Судьи не могли начать матч две минуты, потому что хоккеисты били по клюшкам друг друга и тыкали локтями в бок. В итоге Голубев просто выдернул клюшку у оппонента. Зал к этому моменту был такой горячий, словно играть оставалась минуту. Каждый пас, каждый финт, каждый силовой прием встречался неистовым криком. У гостей голова пошла кругом от столь резкого старта и Густафссон схватил удаление — Ткачев на Малыхина и уже 1:0.

На волне успеха казанцы могли забить и второй гол, но Билялетдинов вовремя предпочел удержать синицу. «Авангард» бился, но нанес лишь три броска в первом периоде — показатель.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Красиво, не так ли? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%9A%D0%91%D0%90%D0%92%D0%93?src=hash">#АКБАВГ</a> <a href="https://t.co/ROofxTWkdF">pic.twitter.com/ROofxTWkdF</a></p>— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) <a href="https://twitter.com/hcakbars/status/843504883437375488">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МЫСЛИ О ФИНАЛЕ

Не сказать, что омичи провалились по всем фронтам, просто «Ак Барс» забивал очень вовремя и каждый следующий гол загонял гостей в еще более глубокую яму. После 3:0 команда Канарейкина сломалась. Владимир Ткачев был прекрасен в серии с «Салаватом», но против «Авангарда» чаще нажимал на паузу. В шестой игре форвард «дошел до восьмой клетки доски» и превратился в ферзя — два шикарных паса, плюс отличный гол. Ни Соботка, ни Пестушко, ни Лемтюгов в решающий момент к «микрофону не вышли». Взбодрить команду попытался лишь молодй Орлов, накинувшийся на провокатора Голубева. Кулачный бой гость выиграл «в одну кассу», но хоккейный матч и серию взял «Ак Барс».

А в финале уже поджидает «Магнитка» — с Воробьевым, Зариповым, Мозякиным и другими уральскими звездами.

Артур Еникеев

из Казани.