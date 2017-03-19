Ткачев превратился в ферзя. «Ак барс» — в финале «Востока»
«Ак Барс» разгромил «Авангард» в шестом матче серии (5:0) и вышел в финал «Востока».
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ПРОЩАЙ, МЭТР
Шестой матч серии «Авангард» — «Ак Барс» стал первой игрой после новости о невосполнимой утрате. От нас ушел Сергей Наилич. Он так и не узнает имени обладателя Кубка Гагарина. Трибуны «Татнефть-арены» простились с мэтром минутой молчания и продолжительными овациями. На видеокубе крутились фотографии. Вот Гимаев с микрофоном, а вот он в коньках на льду в форме «Легенд хоккея» … В зале воцарилась поистине гробовая тишина. А его голос все это время звучал в ушах девяти тысяч зрителей.
ХОД БИЛЛА
Пятый матч серии в Омске был показательным. Несмотря на внешнюю фундаментальность схемы Билялетдинова, он показал всю ее хрупкость и зыбкость. Если «Ак Барс» пропускает первым, то болельщикам Казани можно тушить свет. Сам тренер в эти минуты жует жвачку так неистово, что даже сэр Алекс Фергюсон отдыхает.
На этой стадии команды уже вдоль и поперек изучили друг друга, поэтому надо было удивлять. Тренер казанцев решился на дикий ход — в запасе остался капитан Александр Свитов. Но и это еще не все: Билялетдинов разбил свою главную тройку —
Хохряков и Голубев сцепились уже на первом же вбрасывании! Судьи не могли начать матч две минуты, потому что хоккеисты били по клюшкам друг друга и тыкали локтями в бок. В итоге Голубев просто выдернул клюшку у оппонента. Зал к этому моменту был такой горячий, словно играть оставалась минуту. Каждый пас, каждый финт, каждый силовой прием встречался неистовым криком. У гостей голова пошла кругом от столь резкого старта и Густафссон схватил удаление — Ткачев на Малыхина и уже 1:0.
На волне успеха казанцы могли забить и второй гол, но Билялетдинов вовремя предпочел удержать синицу. «Авангард» бился, но нанес лишь три броска в первом периоде — показатель.
МЫСЛИ О ФИНАЛЕ
Не сказать, что омичи провалились по всем фронтам, просто «Ак Барс» забивал очень вовремя и каждый следующий гол загонял гостей в еще более глубокую яму. После 3:0 команда Канарейкина сломалась. Владимир Ткачев был прекрасен в серии с «Салаватом», но против «Авангарда» чаще нажимал на паузу. В шестой игре форвард «дошел до восьмой клетки доски» и превратился в ферзя — два шикарных паса, плюс отличный гол. Ни Соботка, ни Пестушко, ни Лемтюгов в решающий момент к «микрофону не вышли». Взбодрить команду попытался лишь молодй Орлов, накинувшийся на провокатора Голубева. Кулачный бой гость выиграл «в одну кассу», но хоккейный матч и серию взял «Ак Барс».
А в финале уже поджидает «Магнитка» — с Воробьевым, Зариповым, Мозякиным и другими уральскими звездами.
Артур Еникеев
из Казани.
|19.03.2017 17:00
|Зрители 8035
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Татнефть Арена"
|Зинэтула Билялетдинов
|Федор Канарейкин
|Эмиль Гарипов
|Доминик Фурх 40:00 (О. Шилин 40:00)
|1-й период
|Эрик Густафссон
|03:03
|04:08
|Федор Малыхин (Дж. Азеведо, В. Ткачев)
|17:00
|Андрей Чибисов
|Юнас Анелев
|17:00
|2-й период
|20:31
|Джастин Азеведо
|Петр Хохряков
|24:40
|25:20
|Иржи Секач (В. Ткачев, Ф. Малыхин)
|26:46
|Артем Лукоянов (С. Захарчук, Ф. Малыхин)
|Сергей Орлов
|29:33
|Сергей Орлов
|29:33
|Сергей Орлов
|29:33
|34:00
|Владимир Ткачев (А. Чибисов, С. Захарчук)
|3-й период
|48:23
|Андрей Попов
|48:23
|Андрей Попов
|Владимир Соботка
|50:33
|Валентин Пьянов
|52:03
|53:13
|53:27
|Альберт Яруллин (Д. Мусин, И. Секач)
|55:46
|Андрей Чибисов
|58:52
|Федор Малыхин
|Виталий Меньшиков
|58:52
|Антон Бурдасов
|59:18
|20
|Штрафное время
|30
|8
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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