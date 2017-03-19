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19 марта 2017, 20:25 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Ткачев превратился в ферзя. «Ак барс» — в финале «Востока»

«Ак Барс» разгромил «Авангард» в шестом матче серии (5:0) и вышел в финал «Востока».

Ак Барс разгромил Авангард в шестом матче серии (5:0) и вышел в финал Востока Увеличить
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ПРОЩАЙ, МЭТР

Шестой матч серии «Авангард» — «Ак Барс» стал первой игрой после новости о невосполнимой утрате. От нас ушел Сергей Наилич. Он так и не узнает имени обладателя Кубка Гагарина. Трибуны «Татнефть-арены» простились с мэтром минутой молчания и продолжительными овациями. На видеокубе крутились фотографии. Вот Гимаев с микрофоном, а вот он в коньках на льду в форме «Легенд хоккея» … В зале воцарилась поистине гробовая тишина. А его голос все это время звучал в ушах девяти тысяч зрителей.

ХОД БИЛЛА

Пятый матч серии в Омске был показательным. Несмотря на внешнюю фундаментальность схемы Билялетдинова, он показал всю ее хрупкость и зыбкость. Если «Ак Барс» пропускает первым, то болельщикам Казани можно тушить свет. Сам тренер в эти минуты жует жвачку так неистово, что даже сэр Алекс Фергюсон отдыхает.

На этой стадии команды уже вдоль и поперек изучили друг друга, поэтому надо было удивлять. Тренер казанцев решился на дикий ход — в запасе остался капитан Александр Свитов. Но и это еще не все: Билялетдинов разбил свою главную тройку — Ткачев-Секач-Азеведо. Но все эти тактические уловки меркнут по сравнению с тем настроем, с каким «барсы» вышли на лед. Возникало такое чувство, словно наставник привязал каждого к стулу.

Хохряков и Голубев сцепились уже на первом же вбрасывании! Судьи не могли начать матч две минуты, потому что хоккеисты били по клюшкам друг друга и тыкали локтями в бок. В итоге Голубев просто выдернул клюшку у оппонента. Зал к этому моменту был такой горячий, словно играть оставалась минуту. Каждый пас, каждый финт, каждый силовой прием встречался неистовым криком. У гостей голова пошла кругом от столь резкого старта и Густафссон схватил удаление — Ткачев на Малыхина и уже 1:0.

На волне успеха казанцы могли забить и второй гол, но Билялетдинов вовремя предпочел удержать синицу. «Авангард» бился, но нанес лишь три броска в первом периоде — показатель.

МЫСЛИ О ФИНАЛЕ

Не сказать, что омичи провалились по всем фронтам, просто «Ак Барс» забивал очень вовремя и каждый следующий гол загонял гостей в еще более глубокую яму. После 3:0 команда Канарейкина сломалась. Владимир Ткачев был прекрасен в серии с «Салаватом», но против «Авангарда» чаще нажимал на паузу. В шестой игре форвард «дошел до восьмой клетки доски» и превратился в ферзя — два шикарных паса, плюс отличный гол. Ни Соботка, ни Пестушко, ни Лемтюгов в решающий момент к «микрофону не вышли». Взбодрить команду попытался лишь молодй Орлов, накинувшийся на провокатора Голубева. Кулачный бой гость выиграл «в одну кассу», но хоккейный матч и серию взял «Ак Барс».

А в финале уже поджидает «Магнитка» — с Воробьевым, Зариповым, Мозякиным и другими уральскими звездами.

Артур Еникеев
из Казани.

19.03.2017 17:00 Зрители 8035 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 5:0 Авангард
(1:0, 3:0, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Федор Канарейкин
Вратари
Эмиль Гарипов Доминик Фурх 40:00 (О. Шилин 40:00)
1-й период
Эрик Густафссон 03:03
04:08 Федор Малыхин (Дж. Азеведо, В. Ткачев)
17:00 Андрей Чибисов
Юнас Анелев 17:00
2-й период
20:31 Джастин Азеведо
Петр Хохряков 24:40
25:20 Иржи Секач (В. Ткачев, Ф. Малыхин)
26:46 Артем Лукоянов (С. Захарчук, Ф. Малыхин)
Сергей Орлов 29:33
Сергей Орлов 29:33
Сергей Орлов 29:33
34:00 Владимир Ткачев (А. Чибисов, С. Захарчук)
3-й период
48:23 Андрей Попов
48:23 Андрей Попов
Владимир Соботка 50:33
Валентин Пьянов 52:03
53:13
53:27 Альберт Яруллин (Д. Мусин, И. Секач)
55:46 Андрей Чибисов
58:52 Федор Малыхин
Виталий Меньшиков 58:52
Антон Бурдасов 59:18
Статистика
20 Штрафное время 30
8 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
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